-BOLU DAĞI'NDA KAR BOLU (A.A) - 10.12.2010 - D-100 Karayolunun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı başladı. Bolu'da dün akşam saatlerinde başlayan sağanak, bugün öğle saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Özellikle Bolu Dağı'nın Seymenler ve Karanlıkdere mevkinde etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle görüş mesafesi, 50 metreye kadar düştü. Karayolları ekipleri, güzergahta buzlanmaya karşı tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Trafik ekipleri de sürücüleri kar yağışı ve buzlanmaya karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıyor. Bu arada, Bolu kent merkezinde ve Düzce'nin yüksek kesimlerinde de kar yağışı başladı. Düzce ile Gölyaka ve Kaynaşlı ilçelerinin yüksek kesimlerinde başlayan kar yağışı, aralıklarla etkili oluyor. Gölyaka Güzeldere Odayeri Yaylası, Kaynaşlı Dipsizgöl ve Topuk yaylası mevkilerinde etkili olan yağışta, kar kalınlığı yer yer 4 santimetreye ulaştı. Karayolları ve belediye ekipleri, özellikle Bolu Dağı bölümünde hazırlıklarını sürdürüyor.