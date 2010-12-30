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Yaşam

BOLU DAĞI'NDA ETKİLİ KAR BOLU (A.A)

30 Aralık 2010 11:53

-BOLU DAĞI'NDA ETKİLİ KAR  BOLU (A.A) - 30.12.2010 - D-100 Karayolunun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı ve sis ulaşımı olumsuz etkiliyor. Bolu Dağı'nda dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı aralıklarla devam ediyor. Bölgede kar kalınlığı 10 santimetre olarak ölçüldü.  Kar yağışı ve sis nedeniyle görüş mesafesi 25 metreye kadar düşerken, karayolları ekipleri sürücüleri sis lambalarını yakmaları konusunda uyarıyor. Güzergahta karla mücadele çalışmaları da aralıksız sürdürülüyor. Trafik ekipleri ise Bolu Dağı güzergahını kullanacak sürücülerden araçlarında çekme halatı, takoz ve zincir bulundurmalarını, aşırı hız yapmamalarını, işaret ve işaretçilere dikkat etmeleri gerektiği konusunda uyarılarda bulunuyor.

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