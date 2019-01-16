Bolu Dağı'nda çok sayıda tanker bekliyor

Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA)- BOLU’da, TEM Otoyolu ve D-100 Karayolu’nun Bolu Dağı geçişinde kar etkili olurken, D-100 Karayolu’nun Bolu Dağı mevkiinde TIR, kamyon ve tankerlerin geçişlerine izin verilmiyor. Tankerlere Bolu Dağı Tüneli’nden geçmek de yasak olduğu için onlarca tanker sürücüsü yaklaşık 20 saattir yolun açılmasını bekliyor.

TEM ve D-100 karayolunda dün öğleden sonra başlayan kar yağışı gün boyu ve akşam saatlerinde etkisini sürdürdü. Gece saatlerinde de durmayan kar yağışı sabah saatlerinde de etkili oldu. Kar kalınlığı yeşil alanlarda yarım metreye kadar ulaşırken, Karayolları ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Ancak yoğun çalışmalar yetersiz kaldı. Yollardan beyaz örtü kalkmadı. Asfalt üzerinde de kar kalınlığı 5 santimetreyi buldu. Küçük araçlar yolda güçlükle ilerlerken TIR, kamyon ve tankerlerin D-100 karayolunun Bolu Dağı mevkiinden geçişlerine izin verilmiyor. TIR ve kamyonlar açık olan TEM Otoyolu’nun Bolu Dağı geçişinden yollarına devam ediyor. Tankerler ise Bolu Dağı Tüneli’ni kullanmaları yasak olduğu için yaklaşık 20 saattir Bolu Dağı girişindeki dinlenme tesislerinde bekliyor. Geceyi araçlarında geçiren tanker sürücüleri yolun açılmasını bekliyor.

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