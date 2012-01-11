-Bolu Dağı'nda buzlanma uyarısı DÜZCE (A.A) - 11.01.2012 - Bolu Dağı'nı kullanacak sürücülerin gece saatlerinde buzlanma riskine karşı dikkatli olmaları gerektiği bildirildi. Düzce Meteoroloji İşleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Bolu Dağı'nda iki gündür devam eden kar yağışı gece saatlerinde de etkili olacak. Kar yağışıyla yüksek kesimlerde yer alan Karanlıkdere ve Bakacak mevkilerinde hava sıcaklığının düşmesi ve buzlanma görülmesi bekleniyor. Yetkililer sürücüleri buzlanmaya karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı. Diğer yandan, D-100 karayolu Bolu Dağı kesimi ve D-655 karayolunun yüksek kesimlerinde etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle karayolları ekipleri buzlanma riski nedeniyle tuzlama çalışmalarını sürdürüyor. Kaynaşlı ilçesine bağlı Tavak, Çamoluk, Çakırsayvan ile Gölyaka ilçesine bağlı Güzeldere köylerinde kar kalınlığının 20 santimetreyi aştığı bildirildi.