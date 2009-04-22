Bolu Dağı'nda aile dramı

Bolu Dağı bu sabah, geçimini taşımacılıkla sağlayan bir ailenin yaşadığı acıya sahne oldu.



AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, nakliyatçılık yapan ailenin oğlu İmdat Hasdemir (29) yönetimindeki 25 LA 689 plakalı kamyon saat 06.00 sularında Bolu Dağı'nın Kaynaşlı mevkisinde virajı alamayarak devrildi.



Son anda kamyondan atlayarak kurtulmaya çalıştığı öğrenilen Hasdemir, devrilen aracın altında kalarak yaşamını yitirdi, yanında bulunan Suat Özmen ise kazadan yara almadan kurtuldu. İmdat Hasdemir'in, Kayseri'den İstanbul'a sanayi ipi götürdüğü bildirildi.



Bu arada, diğer oğluyla İstanbul'dan kamyonuyla dönmekte olan baba Mehmet Ali Hasdemir, İmdat Hasdemir'in kullandığı aracın kaza yaptığını fark ederek durdu. Kaza yerine gelen baba, oğlunun öldüğünü öğrendi. Acılı babayı kazayı soruşturan jandarma yetkilileri teselli etmeye çalışırken, Mehmet Ali Hasdemir, telefonla kazayı yakınlarına haber verdi.

