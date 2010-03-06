Bolu Dağı ve Edirne'de kar yağışı başladı

D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde başlayan kar yağışı ve sis ulaşımı olumsuz etkiliyor.



Bolu Dağı çevresinde sabah saatlerinde başlayan ve aralıklarla hafif şekilde devam eden kar yağışı ve sis, trafikteki araç sürücülerini olumsuz yönde etkiliyor.



Sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 15 metreye kadar düşerken, Karayolları ekipleri güzergahta karla mücadele çalışması yapıyor. Trafik ekipleri de sürücüleri kar yağışı ve sis nedeniyle dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.





Edirne



Kar yağışının başladığı Edirne'de, Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, gece saatlerinde sıcaklığın 3.5 derece olduğu kentte bugün en yüksek sıcaklığın 5 derece olmasının beklendiğini belirtti.



Kar yağışının bugün saat 18.00'e kadar devam edeceğini bildiren yetkililer, yarın havanın çok bulutlu olacağının tahmin edildiğini ifade etti.



Kar yağışının yaşamı olumsuz etkilememesi için ekipler önlemlerini aldı.





