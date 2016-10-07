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Yaşam

Bolu Dağı Tüneli'nin İstanbul yönü trafiğe kapatılacak

Bolu Dağı Tüneli'nin İstanbul yönü 10 Ekim ile 24 Ekim tarihleri arasında araç trafiğine kapatılacak

07 Ekim 2016 21:36

Bolu'da üst yapı iyileştirmesi ve onarım çalışmaları nedeniyle, TEM yolunun, Bolu Dağı Tüneli'nin de içinde bulunduğu Abant Kavşağı'ndan Kaynaşlı Kavşağı'na kadar olan İstanbul yönü, 10 Ekim ile 24 Ekim tarihleri arasında araç trafiğine kapatılacak. Sürücüler D-100 karayoluna yönlendirilecek.

DHA'nın haberine göre; Bolu Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada TEM yolunda üst yapı iyileştirilmesi ve onarım işi yapılacağı ifade edilerek, "Anadolu Otoyolu'nun Abant kavşağı ile Karayolları 1'inci Bölge Müdürlüğü hududu arası muhtelif kilometrelerde üstyapı iyileştirmesi ve büyük onarım yapım işi kapsamında Bolu Tüneli çıkışı İstanbul istikameti üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle, Ankara-İstanbul istikameti Abant Kavşağı- Kaynaşlı arası trafiğe kapatılacaktır. Trafik, Abant Kavşağı'nda D- 100 yoluna yönlendirilerek Kaynaşlı Kavşağı'ndan otoyola katılım tekrar sağlanacaktır. Bu uygulama 10 Ekim 2016 tarihinden 24 Ekim 2016 tarihine kadar devam edecektir. Yol kapatması yapılan kesimlerde trafik kontrollü olarak verileceğinden trafik işaret ve işaretçilerine uyulması hususunda sürücülerin uyarılması gerekmektedir" denildi.

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