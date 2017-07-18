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Yaşam

Bolu Dağı Tüneli'nin İstanbul yönü 1 ay ulaşıma kapatılacak

Abant-Kaynaşlı kavşakları arası İstanbul yönü, üst yapı onarım çalışmaları için 24 Temmuz'dan itibaren kapatılacak

18 Temmuz 2017 20:11

TEM Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli'ni de kapsayan Abant-Kaynaşlı kavşakları arası İstanbul yönü, üst yapı onarım çalışmaları için 24 Temmuz'dan itibaren 1 ay ulaşıma kapatılacak.

Anadolu Otoyolu Ankara-İstanbul yönü Abant-Kaynaşlı kavşakları arası, üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle 24 Temmuz'dan itibaren 1 ay ulaşıma kapalı kalacak.

Bolu Valiliği'nden yapılan açıklamada, Anadolu Otoyolu'nda Kavşak Kolları ve Bağlantı Yollarında Üst Yapı İyileştirmesi ve Büyük Onarım Yapılması İşi kapsamında Abant-Kaynaşlı kavşakları arasının Ankara-İstanbul istikametinde üst yapı onarımı yapılacağı belirtildi. 

Karayolları ekiplerinin söz konusu yol yapım çalışmasına 24 Temmuz'da başlayacağı bildirilen açıklamada, çalışmaların 24 Ağustos'ta bitirilmesinin planlandığı kaydedildi.

Çalışmalar nedeniyle bu tarihler arasında Ankara-İstanbul istikametindeki trafik akışının Abant Kavşağı'ndan D-100 devlet yoluna yönlendirileceği ve Kaynaşlı Kavşağı'ndan Anadolu Otoyolu'na tekrar katılımın sağlanacağı bildirildi.

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