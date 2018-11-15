Bolu Dağı tünelinin Ankara yönü 20 gün ulaşıma kapanacak

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- TÜRKİYE\'nin en önemli geçiş güzergahlarından TEM yolunun Bolu Dağı Tüneli\'nin Ankara yönü, viyadüklerde yapılacak yenileme çalışması nedeniyle 20 gün süreyle ulaşıma kapanacak.

Bolu Valiliği’nden alınan bilgiye göre, Karayolları ekipleri tarafından TEM yolunun Bolu Dağı Tüneli’nin Ankara yönünde bulunan viyadüklerin bağlantı noktaları yenilenecek. Yenileme çalışmaları kapsamında otoyolun Bolu Dağı geçişi, 17 Kasım\'da saat 10.30 itibarıyla ulaşıma kapatılacak. Yolun kapatılması nedeniyle ulaşım, Kaynaşlı gişelerinden D-100 Karayolu\'na yönlendirilecek. Araçlar, D-100 Karayolu’ndan Abant gişelerinden geçerek yeniden otoyola bağlanarak yollarına devam edebilecek. Viyadük bağlantı noktalarını yenileme çalışmasının tamamlanmasının ardından, yol 7 Aralık\'ta yeniden ulaşıma açılacak.

