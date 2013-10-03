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Yaşam

Bolu Dağı Tüneli'ni kapatan yangın

TEM Otoyolu Bolu Dağı Tüneli'ne 2 kilometre kala bir TIR yandı. Tünel Ankara istikameti yangın nedeniyle ulaşıma kapandı

03 Ekim 2013 02:16


TEM Otoyolu’nun Ankara istikameti yaklaşık 45 dakika ulaşıma kapanırken, itfaiyenin müdahalesiyle araç tamamen yanmaktan kurtarıldı.

Taner Baydar'ın Doğan Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, olay saat 21.20 sıralarında, TEM Otoyolu Bolu Dağı Tüneli’ne 2 kilometre kala meydana geldi. Adapazarı’ndan Ankara’ya giden Nazmi Tetik idaresindeki 54 RH 629 plakalı tuvalet kağıdı yüklü TIR’ın dorsesi bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Nazmi Tetik aracı park ederek yangın söndürme tüpüyle alevlere müdahale ederken, itfaiyeden yardım istenildi. TEM Otoyolu Ankara istikameti ulaşıma kapanırken, yolda yaklaşık 8 kilometrelik araç konvoyu oluştu. Kısa sürede olay yerine gelen Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle alevler kontrol altına alındı. Dorse ve çekicinin bir kısmı yandı. Yangının söndürülmesinin ardından yol yaklaşık 45 dakika sonra tek şeritten ulaşıma açıldı.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

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