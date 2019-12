-BOLU DAĞI TÜNELİNDE YILLIK FAN BAKIMI ANKARA (A.A) - 18.06.2011 - Karayollarının değişik kesimlerinde sürdürülen yol yapım, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Karayolları Genel Müdürlüğünün açıklamasına göre, Gazipaşa-Anamur yolunun 24-27 kilometreleri arasındaki (Tenzile mevkisi) patlatmalı yol yapım çalışmaları sebebiyle bugün 16.00-17.00 saatleri arasında yol ulaşıma kapatılacak. Giresun-Trabzon yolunun 28-30 kilometreleri arasındaki Eynesil Tüneli'nde hizmet kanallarında temizlik çalışmaları nedeniyle 21 Haziran'da 08.30-17.30 saatleri arasında ulaşım tek şeritten ve kontrollü, Beyşehir-Derebucak-İbradi yolunun 31-34 kilometreleri arasındaki kesim yol yapım çalışmaları nedeniyle kapalı olup, ulaşım Seydişehir-Tarasçı yolundan sağlanıyor. Mekece-Bozüyük yolunun 44-47 kilometreleri arasındaki yol yapım çalışmaları nedeniyle 30 Haziran'a kadar ulaşım sol taşıma yolundan ve iki yönlü, Gümüşova-Gerede Otoyolu Kesimi Bolu Dağı Tüneli'nde havalandırma sistemi jet fanlarının yıllık bakım çalışmaları nedeniyle 18-23-24 Haziran günlerinde 07.00-18.00 saatleri arasında Ankara-İstanbul yönünde Kuzey Tünel'de işin durumuna göre iki şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer şeritten kontrollü sağlanacak. Gümüşova-Gerede Otoyolu Kesimi Bolu Dağı Tüneli'nde havalandırma sistemi jet fanlarının yıllık bakım çalışmaları nedeniyle 20-21-22 Haziran günlerinde 07.00-18.00 saatleri arasında İstanbul-Ankara yönünde Güney Tünel'de işin durumuna göre iki şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer şeritten kontrollü yapılacak. Trabzon-Rize yolunun 53. kilometresi Of ilçesi, Kıyıcık Çaykur Çay Fabrikası mevkisinde yaya güvenliğinin sağlanması amacıyla 24 Haziran'a kadar galvanizli çelik yaya üst geçidi montaj çalışmaları yapılacağından ulaşım tek şeritten ve kontrollü sağlanacak. Anadolu Otoyolunun Çamlıdere Kavşağı ile Kızılcahamam Kavşağı arasındaki Buğralar Köprüsü'nün bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle 15 Temmuz'a kadar İstanbul-Ankara istikametinde iki şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım tek şeritten ve kontrollü, Yozgat-Sorgun-Saraykent yolunun 28-37 kilometreleri arasında yol üstyapı çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlanıyor. Karabük-Yenice-Zonguldak yolunun 14. kilometresinde (Bolkuş mevkisi) meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşım kontrollü, Söğüt-Korkuteli-Antalya yolunun 23-24 kilometreleri arasında yol gövdesindeki çökme nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü yapılıyor. Gümüşova-Gerede Otoyolunun Düzce Kavşağı-Gerede Kavşakları arasında bağlantı yolları ve kavşak kollarında muhtelif kesimlerde Termoplastik Çizgi çalışmaları sebebiyle 30 Haziran'a kadar işin durumuna göre, her iki yönde sağ ve sol şeritler trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer şeritlerden kontrollü, Of-Çaykara-Bayburt yolunun 35-44 kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle 15 Haziran'dan itibaren 08.00-18.00 saatleri arası trafiğe kapatılarak, küçük tonajlı araçlar için trafik Taşkıran-Demirli-Köknar istikametindeki servis yolundan sağlanacak. Zonguldak-Ereğli yolunun 54-56 kilometreleri arasında patlatmalı yol yapım çalışmaları nedeniyle 15.00-17.00 saatleri arasında, Finike-Elmalı yolunun 48-50 kilometreleri arasındaki patlatmalı yol yapım çalışmaları nedeniyle Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri 14.00-16.00 saatleri arasında, Köyceğiz-Dalaman yolunun 43-49 kilometreleri arasında (Karacabel mevkisi) patlatmalı yol yapım çalışmaları nedeniyle Çarşamba günleri 13.30-15.30 saatleri arasında yol trafiğe kapatılacak. TEM Otoyolunun Gebze Köprülü Kavşağı-İzmit Doğu arasında 15 Kasım'a kadar asfaltlama çalışmaları yapılacağından, belirtilen güne kadar yol saat 21.00'de kapatılıp 07.00'de açılacak. Sürücülerin yol çalışmaları tamamlanana kadar belirtilen saatlerde D-100 yolunu kullanmaları gerekiyor. Milas-Yatağan yolunun 4-19 kilometreleri arasındaki (Kozağaç mevkisi, Boğayokuşu mevkisi ve Karaltı mevkisi) patlatmalı yol yapım çalışmaları nedeniyle Salı ve Perşembe günleri 14.00-16.00 saatleri arasında yol kısa süreli aralıklarla trafiğe kapatılarak, ulaşım kontrollü sağlanıyor. Marmaris-Gökova yolunun 5-6 kilometreleri arasındaki (Gökçe Çıkışı mevkisinde) patlatmalı yol yapım çalışmaları nedeniyle Çarşamba ve Cumartesi günleri 16.30-18.30 saatleri arasında yol aralıklarla, Ortaklar-Söke-Milas yolunun Pınarcık köyü mevkisi, Dibekdere köyü mevkisi ve Milas Devlet Hastanesi mevkisindeki patlatmalı yol yapım çalışmaları nedeniyle Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cumartesi günleri 14.00-16.00 saatleri arasında yol ulaşıma kapatılacak. Ortaklar-Söke-Milas yolunun 57-61 kilometreleri arasında (Bafa Gölü mevkisi) sürdürülen patlatmalı yol yapım çalışmaları nedeniyle Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri 13.00-17.00 saatleri arasında yol aralıklarla trafiğe kapatılarak, ulaşım kontrollü olarak, Niksar-Reşadiye-Erzincan yolunun 49-52 kilometreleri arasındaki bölünmüş yol yapım çalışmaları nedeniyle 07.00-12.00 ile 13.00-18.00 saatleri arasında ulaşım 20 dakikalık aralıklarla kesilerek kontrollü sağlanıyor. Mekece-Bozüyük yolunun 23. kilometresinde yol yapım çalışmaları nedeniyle 11.00-16.00 saatleri arasında yol aralıklı olarak, Ortaklar-Söke-Milas yolunun 0-9 kilometreleri (Bafa Gölü mevkisi) ile 30-39 kilometreleri (Milas Devlet Hastanesi mevkisi) arasındaki patlatmalı yol yapım çalışmaları nedeniyle Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cumartesi günleri 13:00-17:00 saatleri arasında yol ulaşıma kapatılacak. Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 33-87 kilometreleri arasında muhtelif kesimlerde patlatmalı yol yapım çalışmaları nedeniyle 08.00-19.00 saatleri arasında yol aralıklarla, Menemen-Manisa yolunun 0-15 kilometreleri arasındaki patlatmalı yol yapım çalışmaları nedeniyle her gün 14.00-17.00 saatleri arasında yol ulaşıma kapatılacak.