-BOLU DAĞI TÜNELİ'NDE FAN BAKIMI ANKARA (A.A) - 17.06.2011 - Karayollarının değişik kesimlerinde sürdürülen yol yapım, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Karayolları Genel Müdürlüğünün açıklamasına göre, Gümüşova-Gerede Otoyolu Kesimi Bolu Dağı Tünel içinde havalandırma sistemi jet fanlarının yıllık bakım çalışmaları nedeniyle 18-23-24 Haziran 2011 tarihlerinde 07.00-18.00 saatleri arasında Ankara-İstanbul yönünde Kuzey Tünelde işin durumuna göre iki şerit trafiğe kapatılarak ulaşım diğer şeritten kontrollü olarak gerçekleştirilecek. Gümüşova-Gerede Otoyolu Kesimi Bolu Dağı Tünel içinde havalandırma sistemi jet fanlarının yıllık bakım çalışmaları nedeniyle bugün de dahil olmak üzere 20-21-22 Haziran 2011 tarihlerinde 07.00-18.00 saatleri arasında İstanbul-Ankara yönünde Güney Tünelde işin durumuna göre iki şerit trafiğe kapatılarak ulaşım diğer şeritten kontrollü olarak sağlanacak. Trabzon-Rize yolunun 53. kilometresi Of İlçesi, Kıyıcık Çaykur Çay Fabrikası Mevkiinde yaya güvenliğinin sağlanması amacıyla 24 Haziran 2011 tarihine kadar galvanizli çelik yaya üstgeçidi montaj çalışmaları yapılacağından ulaşım tek şeritten ve kontrollü olarak verilecek. Aydıncık-Silifke yolunun 43-46. kilometreleri arası Yeşilovacık Karayar Mevkiinde bugün 13.00-18.00 saatleri arasında patlatmalı yol çalışması yapılacağından yol ulaşıma kapatılacak. Anadolu Otoyolunun Çamlıdere Kavşağı ile Kızılcahamam Kavşağı arasındaki Buğralar Köprüsünün bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle 15 Temmuz 2011 tarihine kadar İstanbul-Ankara istikametinde iki şerit trafiğe kapatılarak ulaşım tek şeritten ve kontrollü olarak sağlanacak. Yozgat-Sorgun-Saraykent yolunun 28-37. kilometreleri arasında yol üstyapı çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten gerçekleştiriliyor. Karabük-Yenice-Zonguldak yolunun 14. kilometresinde (Bolkuş Mevkii) meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Söğüt-Korkuteli-Antalya yolunun 23-24. kilometreleri arasında yol gövdesindeki çökme nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak veriliyor. Gümüşova-Gerede Otoyolunun Düzce Kavşağı-Gerede Kavşakları arasında Bağlantı yolları ve Kavşak kollarında muhtelif kesimlerde Termoplastik Çizgi çalışmaları nedeniyle 30 Haziran 2011 tarihine kadar işin durumuna göre her iki yönde sağ ve sol şeritler trafiğe kapatılarak ulaşım diğer şeritlerden kontrollü olarak sağlanacak. Of-Çaykara-Bayburt yolunun 35-44. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle 08.00-18.00 saatleri arası trafiğe kapatılarak küçük tonajlı araçlar için trafik Taşkıran-Demirli-Köknar istikametindeki servis yolundan verilecek. Zonguldak-Ereğli yolunun 54-56. kilometreleri arasında patlatmalı yol yapım çalışmaları nedeniyle 15.00-17.00 saatleri arasında yol ulaşıma kapatılıyor. Finike-Elmalı yolunun 48-50. kilometreleri arasındaki patlatmalı yol yapım çalışmaları nedeniyle Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri 14.00-16.00 saatleri arasında yol trafiğe kapalı tutulacak. Köyceğiz-Dalaman yolunun 43-49. kilometreleri arasında (Karacabel mevkii) patlatmalı yol yapım çalışmaları nedeniyle Çarşamba günleri 13.30-15.30 saatleri arasında yol trafiğe kapatılıyor. Havran-Balıkesir yolunun 51-53. kilometreleri arasındaki (Balya Ayrımı) patlatmalı yol yapım çalışmaları nedeniyle bugün 14.00-17.00 saatleri arasında yol ulaşıma kapatılacak. TEM Otoyolunun Gebze Köprülü Kavşağı-İzmit Doğu arasında 15 Kasım 2011 tarihine kadar asfaltlama çalışmaları yapılacağından belirtilen tarihler arasında yol saat 21.00'de kapatılıp 07.00'de açılacak. Sürücülerin yol çalışmaları tamamlanana kadar belirtilen saatlerde D-100 yolunu kullanmaları gerekiyor. Milas-Yatağan yolunun 4-19. kilometreleri arasındaki (Kozağaç Mevkii, Boğayokuşu Mevkii ve Karaltı Mevkii) patlatmalı yol yapım çalışmaları nedeniyle Salı ve Perşembe günleri 14.00-16.00 saatleri arasında yol kısa süreli aralıklarla trafiğe kapatılarak ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Marmaris-Gökova yolunun 5-6. kilometreleri arasındaki (Gökçe Çıkışı Mevkiinde) patlatmalı yol yapım çalışmaları nedeniyle Çarşamba ve Cumartesi günleri 16.30-18.30 saatleri arasında yol aralıklarla ulaşıma kapatılacak. Ortaklar-Söke-Milas yolunun Pınarcık Köyü Mevkii, Dibekdere Köyü Mevkii ve Milas Devlet Hastanesi Mevkiindeki patlatmalı yol yapım çalışmaları nedeniyle Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cumartesi günleri 14.00-16.00 saatleri arasında yol ulaşıma kapatılacak. Ortaklar-Söke-Milas yolunun 57-61. kilometreleri arasındaki (Bafa Gölü Mevkii) sürdürülen patlatmalı yol yapım çalışmaları nedeniyle Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri 13.00-17.00 saatleri arasında yol aralıklarla trafiğe kapatılarak ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Niksar-Reşadiye-Erzincan yolunun 49-52. kilometreleri arasındaki bölünmüş yol yapım çalışmaları nedeniyle 07.00-12.00 ile 13.00-18.00 saatleri arasında ulaşım 20 dakikalık aralıklarla kesilerek kontrollü olarak gerçekleştiriliyor. Mekece-Bozüyük yolunun 23. kilometresinde yol yapım çalışmaları nedeniyle 11.00-16.00 saatleri arasında yol aralıklı olarak trafiğe kapalı tutuluyor. Ortaklar-Söke-Milas yolunun 0-9. kilometreleri (Bafa Gölü Mevkii) ile 30-39. kilometreleri (Milas Devlet Hastanesi Mevkii) arasındaki patlatmalı yol yapım çalışmaları nedeniyle Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cumartesi günleri 13.00-17.00 saatleri arasında yol ulaşıma kapatılacak. Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 33-87. kilometreleri arasında muhtelif kesimlerde patlatmalı yol yapım çalışmaları nedeniyle 08.00-19.00 saatleri arasında yol aralıklarla ulaşıma kapatılıyor. Menemen-Manisa yolunun 0-15. kilometreleri arasındaki patlatmalı yol yapım çalışmaları nedeniyle hergün 14.00-17.00 saatleri arasında yol ulaşıma kapalı tutuluyor.