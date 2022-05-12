T24 LogoT24 Logo
Gündem

Bolu Dağı Tüneli’nin İstanbul yönü 35 gün trafiğe kapatılacak

12 Mayıs 2022 13:37

Bolu Dağı Tüneli'nin İstanbul yönü yapılacak genleşme derz değişimi sebebiyle 35 gün boyunca trafiğe kapatılacak. İstanbul yönüne gidecek sürücüler D-100 Karayolu'na yönlendirilecek.

Türkiye'nin en önemli karayolu geçiş güzergahı olan Bolu Dağı Tüneli İstanbul yönünde bulunan viyadüklerde genleşme derzi değişimi çalışması başlatılacak.

Abant- Kaynaşlı Gişeleri arası İstanbul yönünde 16 Mayıs tarihinde başlayacak olan çalışma, 20 Haziran tarihinde sonlandırılacak.

Çalışma yapılacak süre boyunca TEM'in İstanbul yönü araç trafiğine kapatılarak sürücüler D-100 Karayolu'na yönlendirilecek.

Bolu Dağı TüneliBolu Dağı Tüneli istanbul yönüBolu Dağı Tüneli kapatılacak
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24