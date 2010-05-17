Bolu Dağı Tüneli kısmen ulaşıma kapandı

T24- TEM Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli'nin Ankara-İstanbul istikameti, tünel içerisinde yapılan bakım, onarım ve test çalışması nedeniyle sabah 07.00 itibariyle ulaşıma kapandı. Tünelde ulaşım saat 24.00'ten itibaren tekrar sağlanacak.



Ulaşımın Abant gişeleri ile D-100 karayolunun Bolu Dağı kesiminden sağlanacağı öğrenildi.

Yarın ise ulaşım tamamen kapanacak ve 19 Mayıs Çarşamba günü sabah 04.00 sıralarında tünel ulaşıma tekrar açılacak. Tünelin ulaşıma kapanmasıyla birlikte sürücüler işaret levhalarıyla yönlendirilecek ve belirtilen güzergahlardan yollarına devam edecekler.



Ulaşıma kapanacak olan tünel nedeniyle, ulaşım bu tarihler arasında, Kaynaşlı gişelerinden Bolu Dağı'na ve Abant gişelerinden Bolu Dağı'na verilecek. Yapılan çalışmaların tamamlanmasından sonra ulaşım normal olarak Bolu Dağı Tüneli'nden sağlanacak.