-BOLU DAĞI TÜNELİ KIŞA HAZIR BOLU (A.A) - 02.10.2010 - TEM otoyolunun Bolu Dağı Tüneli'nde kış hazırlıkları tamamlandı. Karayolları Bolu Otoyol İşletme Şefliği yetkililerinden alınan bilgiye göre, TEM Otoyolunun Bolu Dağı Tüneli kesiminde kış mevsimi öncesinde yapılan hazırlıklar tamamlandı. Kış hazırlıkları kapsamında, tünelin giriş ve çıkışlarındaki viyadük 2-3 ve 4'te bulunan tuz eriyiği püskürten sistemler test edildi ve hazır hale getirildi. Tünel giriş, çıkışında ve içerisinde bulunan kameralar kış mevsimi öncesinde kontrol edilerek kışa hazır bir hale getirildi. Bolu Dağı Tünelinin giriş ve çıkışındaki asfalt kesimde kullanılan özel bir madde ile zeminin buzlanması ve araçların kaymasının önleneceğini belirten yetkililer, şunları kaydetti: ''Tem Otoyolunun Gerede-Kaynaşlı arasında bulunan 100 kilometrelik bölümünde, kış mevsimi süresinde 19 karla mücadele aracı, 2 yükleyici araç, 2 kiralık çekici görev yapacak ve ilk etapta 13 bin ton tuz ile 200 ton eriyik kullanılacak. Kış mevsimi boyunca güzergahta 24 saat ekipler hazır bir şekilde bekleyecek ve yolun ulaşıma kapanmaması için aralıksız olarak çalışmalar sürdürülecek.'' -TRAFİK İÇİN DE ÖNLEMLER ALINDI- Bu arada, Bolu Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Bölge Müdürlüğü ekiplerinin de, D-100 karayolunun Bolu Dağı ve tünel kesiminde gerekli önlemleri aldığı öğrenildi. Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, ''Biz ulaşım açısından gerekli olan her türlü tedbirleri almış durumdayız. Acil durumların olduğu zamanlarda ekip takviyeleri yapılacak. TEM otoyolu ulaşıma kapanacak olursa, ulaşım D-100 karayoluna verilecek şekilde hazırlanacak. Aynı durum D-100 karayolunun kapanması durumunda da geçerli olacak. Kış mevsiminde sürücülerimizin ve vatandaşlarımızın mağdur almaması için her türlü önlemler alındı. Sürücülerimiz de kendi tedbirlerini aldıkları takdirde kış mevsiminin sorunsuz bir şekilde geçeceğini düşünüyoruz.'' diye konuştu.