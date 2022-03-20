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Bolu Dağı'nda kar yağışı etkisini sürdürüyor; işte yollarda son durum

Bolu Tüneli'nde dün 18 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana gelmişti

20 Mart 2022 10:10

Anadolu Otoyolu ile D-100 Karayolunun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı etkili oluyor.

Kar, otoyolun Yumrukaya, Abant Kavşağı, Bolu Dağı Tüneli ve Viyadükler bölgesi ile D-100 kara yolunun Abant Kavşağı, Bakacak, Yumrukaya, Seymenler ve Karanlıkdere mevkilerinde yoğun şekilde etkili olmayı sürdürüyor.

Ulaşımda aksama yaşanmazken, ekipler güzergahlarda kar küreme, püskürtme ve tuzlama çalışmaları yapıyor.

Kar yağışı ve buzlanmaya karşı dikkatli olunmasını isteyen trafik ekipleri de sürücüleri aşırı hız, hatalı sollama ve yakın takipten kaçınmaları, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları, araçlarda çekme halatı ve zincir bulundurmaları konusunda uyarıyor.

Mudurnu-Nallıhan kara yolu Aynalıkaya geçidinde de yoğun kar yağışı sürüyor. Karayolları ekipleri yolda kar küreme ve tuzlama çalışmalarına devam ediyor.

 

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