Bolu Dağı lezzet durağı oldu

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA) - TEM yolu Bolu Dağı Tüneli\'nin açılmasının ardından neredeyse kullanılmamaya başlayan D-100 Karayolu Bolu Dağı geçişi, son yıllarda yeniden eski şaşalı günlerine dönmeye başladı. Sürücüler, otoyoldan çıkıp, doğa ile iç içe olan, harika bir manzaraya sahip Bolu Dağı\'nda et yemenin tadını çıkarıyor.

TEM yolu Bolu Dağı Tüneli\'nin 2007 yılında açılmasının ardından D-100 Karayolu Bolu Dağı geçişinin neredeyse kullanılmaması meşhur et lokantalarını olumsuz etkiledi. Bazı lokantalar, işlerin az olmasına dayanamayıp kapanırken, bazıları da TEM yolu üzerinde meşhur olan isimleri ile et lokantası açtı. Tünelin ilk açıldığı yıllarda neredeyse hiç kullanılmayan yol, son yıllarda yeniden aktif hale gelmeye başladı. Yolların yenilenmesi, ışıklandırma sistemleri, araçların TEM yolunda trafik olduğu zamanlarda D-100 Karayolu\'na yönlendirilmesi meşhur Bolu Dağı geçişini yeniden canlandırmaya başladı. Sürücüler, doğa ile iç içe olan, harika bir manzaraya sahip Bolu Dağı\'nı yeniden kullanmaya başladı. Yol üzerinde bulunan meşhur et lokantaları insanların Bolu Dağı\'na dönüşünden memnun. Bolu Dağı\'nı kullanan vatandaşlar da yeşilliği ile büyüleyen, manzaralarıyla kendine hayran bırakan Bolu Dağı\'nda et yemenin tadını çıkarıyor.

Yol üzerindeki en eski ve bilinen restoranlardan birinin sahibi olan 24 yıllık işletmeci Sabahattin Aydın, insanların artık otoyoldan çıkıp, Bolu Dağı\'na et yemeye geldiğini ifade ederek, \"Tünel açıldıktan sonra ilk yıllarda çok zayıftı işlerimiz. Ondan sonra Bolu Dağı bir ivme kazandı. Buradaki esnaf insanlarımız, gelenlere güzel hizmet ettiği için, insanların Bolu Dağı\'na tercihi daha çoğaldı. Bu sene ve geçtiğimiz sene çok fazla çoğaldı. İnsanlar, Bolu Dağı\'nda geçerken mutlaka bir lokantaya uğruyor. Bana uğramasa, başkasına uğruyor. Bütün arkadaşlarımızın yerleri de güzel\" dedi.

Abant ile Kaynaşlı kavşağı arasında yolun tamamen ışıklandırılmasını istediklerini belirten Sabahattin Aydın, \"Biz burada yalnızca ışıklandırma istiyoruz. Işıklandırma olursa, Abant\'tan Kaynaşlı\'ya kadar bir ışıklandırma olursa daha iyi olur. İnsanlar gece geç saatlerde de buralar karanlık olduğu için korkuyor. Işıklandırma olursa daha çok Bolu Dağı tercih edilir. Bolu Dağı bir ekol. Ankara\'dan İstanbul\'dan çıktığında \'Bolu Dağı\'nda et yiyeceğim\' diyen çok insan çıkıyor. Ankara ve İstanbul\'da yaşayanlar Bolu Dağı\'ndaki et lezzetini bildiği için, köftesinin etinin güzelliğini bildiği için otoyoldan çıkıp buradaki lokantalara geliyor. Bu da bizim için çok iyi bir şey. Bana uğramayan diğer esnaf arkadaşıma uğrasın. Ona uğramayan bana uğrar. 3-5 senedir insanlarımız Bolu Dağı\'na dönüş yapıyor. Buralar, yeşil tertemiz, fiyatları uygun. Otoyoldaki tesislere göre de fiyatları ucuz\" diye konuştu.



FOTOĞRAFLI