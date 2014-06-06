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Yaşam

Bolu Dağı geçişinde kaza; İstanbul'a ulaşım kapandı

Tiflis'ten İstanbul yönüne giden yolcu otobüsünün Bolu Dağı'nda devrilmesi sonrası 1 kişi öldü, 16 kişi yaralandı

06 Haziran 2014 13:16

TEM Otoyolu'nun Bolu Dağı geçişinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu İstanbul istikameti ulaşıma kapandı.

Tiflis'ten İstanbul yönüne giden Ahmet Keleşoğlu yönetimindeki 61 S 1378 plakalı yolcu otobüsü, Bolu Dağı tüneli 3. viyadük mevkisinde devrildi. Kazada kimliği henüz belirlenemeyen 1 kişi öldü, 16 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen çok sayıda ambulansla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kazanın ardından İstanbul istikametine giden araçlar TEM otoyolundan  D-100 karayoluna yönlendirildi.

Olay yerine ulaşan 112 Acil, Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, Bolu İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve UMKE ekipleri yaralılara müdahale eti. İtfaiye ve AFAD ekipleri otobüste sıkışan 2 yaralıyı çıkarırken, otobüsten fırlayan yolcu olup olmadığını kontrol ederek çevreye baktı. Kazada kimliği belirlenemeyen Gürcistan uyruklu 1 kişi ölürken, çoğu Gürcistan uyruklu 22 kişi ise yaralandı. Bolu ve Düzce’de bulunan hastanelere kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.

Olay yerine gelen Bolu İl Sağlık Müdürü Dr. Mahmut Arık, 1 kişinin öldüğünü, 22 kişinin yaralandığını belirterek, kaza ihbarını alır almaz kısa sürede tüm 112 Acil ekipleri ile olay yerine ulaşarak yaralılara müdahale ettiklerini söyledi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

Ulaşım normale döndü

 

Trafik ve itfaiye ekipleri, kazanın meydana geldiği Bolu Dağı Tüneli 3. viyadük mevkisindeki çalışmalarını tamamladı. Devrilen otobüs nedeniyle İstanbul yönüne kapanan ulaşım, aracın vinç yardımıyla kaldırılmasının ardından normale döndü. Kazada hayatını kaybeden kişinin otobüs şoförü Ahmet Keleşoğlu olduğu tespit edildi. Keleşoğlu'nun cesedi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Bolu Köroğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

      
Bolu ve Düzce'deki hastanelere kaldırılan yaralıların tedavisi sürüyor.

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