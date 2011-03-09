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Yaşam

BOLU DAĞI D

09 Mart 2011 20:20

-BOLU DAĞI D-100 KARAYOLU ULAŞIMA AÇILDI  DÜZCE (A.A) - 09.03.2011 - Bolu Dağı D-100 karayolunun Düzce-Bakacak mevkisinde, kar ve tipide kayan ağır tonajlı araçlar nedeniyle trafiğe kapanan yol, araçların çekilmesinin ardından açıldı. Ağır tonajlı araçların kayması sonucu yaklaşık 2,5 saat kapalı kalan Bolu Dağı D-100 karayolunun Düzce-Bakacak mevkisi, trafik ekiplerinin yoğun çabası sonucu tekrar açıldı.  Bu arada trafik ekipleri, D-100 karayolu Kaynaşlı girişinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle, araçların zincirsiz şekilde yola devam etmesine izin vermiyor.  TEM otoyolu Kaynaşlı mevkisinde bir TIR'ın kayması sonucu kapanan yolu açma çalışmalarının devam ettiği, bu yolda yığılmaların önlenmesi amacıyla araçların D-100 karayoluna aktarıldığı öğrenildi. 

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