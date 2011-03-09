-BOLU DAĞI AĞIR TONAJLI ARAÇLARA KAPATILDI BOLU (A.A) - 09.03.2011 - Bolu Dağı D-100 karayolunun Düzce-Bakacak mevkisi, kar ve tipide kayan ağır tonajlı araçlar nedeniyle trafiğe kapandı. D-100 Karayolu Kaynaşlı girişinde trafik ekipleri, yoğun kar yağışı nedeniyle araçların zincirli veya zincirsiz şekilde yola devam etmesine izin vermiyor. Ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmeyen D-100'ün Ankara-İstanbul yönünde ise trafik akışı ağır olsa da devam ediyor. Karayolları ve trafik ekipleri kayan tırları yoldan çekmeye çalışıyor. Öte yandan D-100 Karayolunun Bolu-Paşaköyü kavşağında, ağır tonajlı araçların Ankara-İstanbul yönüne devam etmesine izin vermeyen trafik ekipleri, TEM otoyolunun Bolu Dağı Tüneli kesiminde de yine bu araçların zincirsiz geçişine izin vermiyor. Bolu Dağı tünelinde ise trafikte sıkıntı olmadığı bildirildi. -BAŞKENTTE KAR TATİLİ UZADI- Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamada, kentin Salı gününden itibaren soğuk ve etkili kar yağışının etkisi altına girdiği belirtilerek, ani sıcaklık düşüşleri sonucu buzlanma ve don olaylarının meydana geldiği hatırlatıldı. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nün hava tahminlerine göre, Perşembe gününden itibaren kuvvetli rüzgarın yanı sıra, etkisini giderek azaltan kar yağışının devam edeceği belirtilen açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun kararıyla, resmi ve özel ilk ve orta dereceli okullar ile yaygın eğitim kurumları, anaokulları ve kreşlerin 10 Mart Perşembe günü de tatil edilmesine karar verildiği bildirildi. Açıklamada ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında görevli hamile ve emzikli kadınlar, kalp ve böbrek yetmezliği, kontrol edilemeyen tansiyon yüksekliği ve kronik hastalıkları olanlar ile engelli kamu personelinin de 10 Mart Perşembe günü idari izinli sayılacağı duyuruldu. Afyonkarahisar genelindeki ilk ve orta dereceli okullarda eğitime yarın da ara verildi. -OKUL MÜSABAKALARI İPTAL EDİLDİ- Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Milli Eğitim Müdürlüğü Lig Heyeti'nden yapılan açıklamada, masa tenisi müsabakaları ve ödül töreni, kort tenisi ve bayanlar futsal maçları ile ödül töreninin kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelendiği bildirildi. -KÖYLERLE ULAŞIM KESİLDİ Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Eskişehir'de 119, Afyonkarahisar'da 155, Bilecik'te 66, Düzce'de 11, Bolu'da 97 ve Kırıkkale'de 148 köy yolu ulaşıma kapandı. Ekipler, kapanan köy yollarını ulaşıma açmak için aralıksız çalışıyor. -İDO'DAN SEFER İPTALLERİ- İstanbul Deniz Otobüsleri A.Ş'nin (İDO) bazı dış hat deniz otobüsü ve hızlı feribot seferleri poyraz dolayısıyla iptal edildi. İDO'nun internet sitesinden derlenen bilgiye göre, saat 16.00'daki Kartal-Yalova, 17.00'deki Yalova-Kartal, 18.00'deki Bostancı-Yenikapı-Bandırma, 18.15'deki Bostancı-Yenikapı-Armutlu Tatil Köyü-Armutlu, saat 18.30'daki Yenikapı-Yalova, 18.45'teki Kartal-Yalova, 19.35'teki Yalova-Kartal-Bostancı dış hat deniz otobüsü seferleri ile saat 17.30'daki Yenikapı-Bursa ve saat 18.30'daki Bandırma-Yenikapı hızlı feribot seferleri poyraz nedeniyle iptal oldu. Bu arada, olumsuz hava koşulları nedeniyle Avcılar ve Kadıköy deniz otobüsü iç hat seferleri de yapılamıyor. -GÖKÇEK'TEN KARLA MÜCADELE AÇIKLAMASI- Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Büyükşehir Belediyesinde düzenlediği basın toplantısında, Başkentin 2 günden bu yana şiddetli kar ve tipinin etkisinde olduğunu belirtti. Belediye olarak karla mücadele kapsamında 160 aracın Ankara'nın dört bir yanında çalışmalarına devam ettiğini dile getiren Gökçek, şu ana kadar 8 bin 750 ton tuz döktüklerini, geçen yıl bu oranın tüm yıl için 5 bin ton olduğunu, karla mücadelede ilk önceliklerinin bulvarlar olduğunu, çünkü trafiğin buralardan işlediğini kaydetti. Gökçek, "Kar nedeniyle vatandaşlarımız da belli bölgelerde sıkıntı çektiler. Bu çektikleri sıkıntının temelinde aşınmış lastik olduğunu ifade etmek istiyoruz" dedi. Kentte etkili olan kar yağışıyla ilgili olarak bazı kişilerin "Belediye neredesin?" diye bağırdığını belirten Gökçek, "Belediye aşınmış lastiği ne yapar, ne yapabilir? Her seferinde ikaz ve anons ediyoruz. Bugün radyolardan devamlı olarak sesimden 'Lütfen aşınmış lastiklerle trafiğe çıkmayın' diye rica ettim. Dikkat ederseniz bugün trafikte araç sayısı da azaldı. Demek ki tedbir alırsak, hepimizi sorumluluğu alırsak bu konuyu da rahatlıkla aşabiliriz" diye konuştu. İki tırın dün Esenboğa Havayolunda devrildiğini ve trafiğin sıkıştığını, Akyurt kavşağına kadar trafiğin uzadığını dile getiren Gökçek, "Bu tırı deviren belediye mi? Yoksa kendi tedbirini almayan vatandaşım mı?" diye sordu. Vatandaşlardan aşınmış lastiklerle trafiğe çıkmamalarını isteyen Gökçek, şöyle konuştu: "Bu işin tek çözümü var. Lütfen aşınmış lastiklerle trafiğe çıkmasınlar. Dün pek çok televizyonda görüyoruz. Kayan araçlar, onun ötesinde vatandaş araç yürümüyor, vatandaş arkasından yürütmeye çalışıyor. Bu konuda ne yapılacak, belediye ne yapacak. Medya mensupları beni bağışlasın. Medya mensupları da sırf işi köpürtebilmek için 'felç oldu, perişan oldu' filan tarzında takdim ediyor. Bunlar doğru şeyler değil. Karla mücadelede biz 8 bin 750 ton tuz döktük. Bu tuzdan dolayı büyük bir üzüntü içindeyim. Neden diyeceksiniz. Bu tuz çevreye ve asfalta zarar veriyor. Biz yazın bunun ceremesini çekeceğiz. Halbuki yurt dışında bunu bildikleri için karla mücadeleyi bizim anladığımız manada almıyorlar. Bu konuda vatandaşlarımızdan lütfen anlayış bekliyorum. Vatandaşlar, aşınmış lastikleriyle trafiğe çıkmasın." -TWITTER'DAKİ YAZIŞMA- Bir gazetecinin, "Sosyal paylaşım sitesi twittterda 'Yolların tuzlandığına inanmayan yolları yalasın' ifadesi kullandınız mı?" sorusuna ise Gökçek şöyle cevap verdi: "Onu twitter onu bulursunuz. Bulduktan sonra bana bunu sorarsınız. Kim dedi 'yala' falan diye. Dün akşam sabah 5'e kadar devamlı olarak twitterda bulundum. Kendi odamda bulundum. Kar olayını birebir takip ettim. Saat 6'da yattım. Dolayısıyla sabaha kadar arkadaşlarla twitleştik. Birisi ısrarla sual sordu. Sorduğu sual, 'Efendim hiç bir yere tuz dökmüyorsunuz. Nerede bu arabalar? Nerede bu tuz? Tuzunuz yok mu?' yazınca, ben de 'Ya kardeşim seni inandırmak için illaki göstermek mi lazım. Gider tadıverirsin, tuzlu mu değil mi bakarsın' dedim. Söylediğim bu. Yalama nereden çıktı. Böyle bir üslup kullanılabilir mi? Bir espri yaptık orada. Tuzu tadıverirsin dedim. Tuzlu mu değil mi görürsün dedim. Karı tatmasını istedim. Başka bir şey istemedim."