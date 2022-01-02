Bolu Belediyesi'nin dolarla 'su' ve 100 bin TL'ye 'nikâh' kararına yürütmeyi durdurma kararı

Bolu Belediyesi'nin, yabancı uyruklu kişilere yönelik suyun metreküp fiyatının 2,5 dolara yükseltilmesi ve nikâh ücretlerinin 100 bin lira yapılmasına yönelik kararı için mahkeme yürütmeyi durdurma kararı verdi.

Bolu’da, kasım ayı belediye meclis toplantısı ikinci oturumunda yapılan oylamada, Türk vatandaşlarının metreküp fiyatı 2,5 TL'den aldıkları su ücretlerinin yabancılara dolar kuru üzerinden uygulanması ve yabancıların birbirleriyle evlenme ücretlerinin 100 bin lira olması oy çokluğuyla kabul edildi. Bolu Belediye Meclisi'nin kararının ardından avukatlar Abdurrahim Çakır, Muhammed Emin Başbük ve Sümeyye Gökçe tarafından kararın iptali için dava açıldı. Dosyayı inceleyen Bolu İdare Mahkemesi, her iki konunun da yürütmesinin durdurulmasına karar verdi. (DHA)