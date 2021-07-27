Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında suç duyurusu

Uluslararası Mülteci Hakları Derneği, kentte yabancı uyruklu kişilerden fatura ve vergiyi 10 kat fazla alacağını açıklayan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında suç duyurusunda bulundu.

Özcan, dün belediye binasındaki basın toplantısında, yardımı kesmelerine rağmen yabancı uyrukluların Bolu'dan gitmediğini ifade ederek, "Arkadaş, yardımı kesiyorsun gitmiyorlar. 'İş yeri ruhsatı vermiyorum' diyorsun gitmiyorlar. Biz yeni önlemler almaya karar verdik. Önümüzdeki hafta belediye meclisi var. Yabancı uyruklu kim varsa abonemiz olan, su fiyatlarına, katı atık ücretlerine başta olmak üzere bazı ücretlerde 10 kat zam yapacağız. Türk vatandaşıyla yabancı uyruklu vatandaş aynı fiyattan suyu kullanamayacak. 10 kat suya, 10 kat katı atık vergisi ücretine zam yapacağız” demişti.

"Irkçı söylemler"

NTV'de yer alan habere göre, tartışmaların ardından Uluslararası Mülteci Hakları Derneği, Tanju Özcan hakkında ırkçı söylemlerde bulunduğu gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.

Kentte yaşayan yabancı uyruklular ise Özcan'ın açıklamalarına tepki gösterdi.

"Söylediklerimin arkasındayım"

Tanju Özcan yaptığı açıklamada, partisinin açıklamalarından rahatsız olduğunu dile getirdi.

TIKLAYIN- "Yabancı uyrukluların su ve katı atık faturalarına 10 kat zam yapacağız" diyen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan: Söylediklerimin arkasındayım