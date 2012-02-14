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Yaşam

Bolu Anadolu Lisesi'nde verem salgını

Hastalığı 12 kişiye bulaştırdığı belirlenen temizlik görevlisi işten çıkarıldı.

14 Şubat 2012 18:47

T24 - Bolu Anadolu Lisesi'ndeki verem hastası temizlik görevlisi hastalığı 12 kişiye bulaştırdı. Aralarında öğretmenlerin de olduğu kişiler tedavi altına alındı. Temizlik görevlisinin işine son verildi. 

Bolu Anadolu Lisesi'ndeki verem hastası temizlik görevlisinin hastalığı okuldaki 12 kişiye bulaştırdığı ortaya çıktı. 

Toplum yararına çalışma projesi kapsamında okula temizlik görevlisi olarak gönderilen 47 yaşındaki kişi bir süre önce rahatsızlandı.

Verem Savaş Dispanseri'ne gönderilen görevliye verem tanısı konuldu. İl Sağlık Müdürlüğü okulda sağlık taraması başlattı. Okulun temizliğini yapan görevli ile temasta olan öğrenciler, öğretmenler ve diğer çalışanlara akciğer filmi çekildi, tüberkülin cilt testi yapıldı.

Aralarında öğretmenlerin de olduğu 12 kişide verem hastalığına rastlandı.

Test değerleri yüksek çıkan 12 kişi tedavi altına alındı. Bolu İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İstanbul'da tedavi edilen temizlik görevlisinin işine son verdi.

 

 

 

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