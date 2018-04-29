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Spor
BBC Türkçe

Bolt'u geçerek dünya şampiyonu olan Justin Gatlin'in babası: Oğlumu yuhalamak spora saygısızlık

35 yaşındaki ABD'li sporcu, daha önce doping nedeniyle iki kez müsabakalardan men edilmişti

29 Nisan 2018 20:30

ABD'li sporcu Justin Gatlin'in babası Willie Gatlin, Usain Bolt'u da geçerek 2017 Dünya Atletizm Şampiyonası'nda 100 metre yarışında birinci olan oğlunu yuhalayanlar için, "Oğlumu yuhalamak spora saygısızlık" yorumunda bulundu.

BBC'nin haberine göre; oğlunun daha önce 2 kez aldığı doping cezasına da değinen baba Gatlin, "Oğlum yaptığı şeyden dolayı pişman oldu ve aldığı cezayı çekti. Bu süreç zarfında pek çok şeye katlandı ve iyi bir geri dönüş yapabilmek için çok çalıştı" diye konuştu.

Willie Gatlin, oğlunun yeni yetişen atletlere yol göstermeye çalıştığını ve onların temiz sporcular olmasını istediğini de sözlerine ekledi.

Bolt 3. olmuştu

35 yaşındaki Justin Gatlin Cumartesi günü 100 metre finalinde, son kez bireysel bir yarışta mücadele eden dünya rekortmeni Jamaikalı atlet Usain Bolt'u da geçerek altın madalya kazanmıştı. Bolt ise 3. olabilmişti.

Justin Gatlin ise hem yarış öncesinde start anında, hem yarışın hemen ardından, hem de Pazar akşamı madalya töreninde yuhalanmıştı.

Justin Gatlin, üniversitede olduğu dönemde kanında çıkan yasaklı madde nedeniyle iki yıl ceza almıştı.

Amerikalı atletin 'doping' dosyası kabarık

Bu maddenin dikkat eksikliği bozukluğu için aldığı ilaçtan kaynaklandığını söyleyen Gatlin, bir yıl sonra pistlere dönmüştü.

Amerikalı atlet ikinci cezasını ise 2005'te Helsinki'de düzenlenen Dünya Şampiyonasında; 100 ve 200 metrede altın madalya kazandıktan sonra almıştı.

Bu olayın 8 yıl pistlerden men edilen Justin Gatlin'in cezası, doping kuruluyla olan işbirliğinden ötürü 4 yıla düşürülmüştü.

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