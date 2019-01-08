Bolton-Kalın görüşmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama

Ankara'yı ziyaret eden Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ve ona eşlik eden ABD Genelkurmay Başkanı Josep Dunford ve ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'la biraraya geldi.

Görüşmeye Türkiye tarafından Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Yunus Emre Karaosmanoğlu, MİT Başkan Yardımcısı Cemalettin Çelik de katıldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ziyarete ilişkin yaptığı açıklamasında “Kendisinin ziyareti sırasında dünyaca ünlü Türk misafirperverliğini tecrübe etme imkanı bulduğunu umuyorum. Türkiye’nin güvenliği pazarlık meselesi değildir. Bizim terörle mücadelemizin “nasıl”ı değil, sadece “ne zaman”ı olur. Suriye Kürtlerini terör örgütüyle bir tutmak, hem Kürt halkına hem de bizim zekamıza hakaret etmek demektir” ifadelerini kullandı.