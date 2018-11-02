T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Bolton: ABD'nin ulusal borcu Amerika için ekonomik tehdit

Gonca YAĞCI, (DHA)- BEYAZ Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, ABD’nin ulusal borcunun Amerikan toplumu için bir ekonomik tehdit oluşturacağını söyledi

02 Kasım 2018 15:33

Gonca YAĞCI, (DHA)- BEYAZ Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, ABD’nin ulusal borcunun Amerikan toplumu için bir ekonomik tehdit oluşturacağını söyledi.
Bolton, merkezi ABD\'nin başkenti Washington\'da bulunan düşünce kuruluşu Hamilton Society’de katıldığı etkinlikte, ulusal borcun artış gösterdiğinde bunun topluma ekonomik bir tehdit oluşturacağını kaydetti. Bolton, bu şekilde bir tehdidin, ulusal güvenlik ile ilgili sonuçları olacağına dikkat çekti.
John Bolton, yakın dönemde ABD’deki bütçe açığının keyfi harcamalarda olacağına dikkat çekerek şu anda keyfi programların üzerindeki devlet harcamaları kesildiğinde, bunun hem bütçe açığına hem de ulusal borca önemli bir etkisi olacağını belirtti.
İsteğe bağlı harcamaların bütçesi her yıl Amerikan Kongresi’nde belirlenirken zorunlu harcamalar genellikle talebe göre belirleniyor ve isteğe bağlı harcamalardan en az iki katı büyüklüğünde oluyor.
ABD’deki çok sayıda bütçe uzmanı, giderek yaşlanan bir toplumun artan ve büyüyen harcama talepleri nedeniyle zorunlu harcamaların ABD ekonomisine uzun dönemli bir tehdit oluşturduğunu düşünüyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Gonca YAĞCI DHA BEYAZ Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ABDninAmerikanBoltonABDWashingtonHamilton SocietydeJohn BoltonABDdekiAmerikan Kongresinde
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24