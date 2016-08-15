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Spor
Deutsche Welle

Bolt yine rakip tanımadı

Jamaikalı atlet Usain Bolt 100 metrede üçüncü altın madalyasını kazandı. İkinci 50 metrede rakiplerini geçen Bolt Rio'da iki altın madalya daha kazanmakta iddialı olduğunu söyledi.

15 Ağustos 2016 11:28


Jamaikalı dünya rekortmeni süper atlet Usain Bolt Rio de Janeiro olimpiyat oyunlarının 100 metre finalinde birinci olarak üç Olimpiyat'ta üçer altın madalya kazanma hedefinin ilk ayağını başarıyla tamamlamış oldu. Bolt finali 9,81 saniyede tamamlarken ezeli rakibi Justin Gatlin'e şans tanımadı. Gatlin'in ikinci olduğu yarışta bronz madalyayı Kanadalı Andre de Grasse kazandı. Bolt finalden sonra, “Mükemmel bir yarıştı. Çok hızlı koşamadım ama kazandığım için mutluyum. Olimpiyattan önce kazanacağımı size söylemiştim” dedi.

Usain Bolt 200 metre ve 4 çarpı 100 metre bayrak yarışında da altın madalya için koşacağını söyledi. Jamaikalı atlet Pekin ve Londra olimpiyatlarında da üç branşte altın madalya kazanmıştı. Son sezondan daha formda olduğunu belirten Olimpiyat şampiyonu iki altın madalya daha kazandığı takdirde pistlere ölümsüzleşmiş olarak veda edeceğini açıkladı.

Usain Bolt Olimpiyat tarihinin 100 metrede üç altın madalya kazanan ilk atleti unvanını alarak Amerikalı sprint harikası Carl Lewis'i de geride bırakmış oldu. Bolt'un en güçlü rakibi Amerikalı Gatlin 2004 Atina Olimpiyatlarında altın madalya kazanmış ve doping yaptığı için iki kez cezalandırılmıştı.

11 dünya şampiyonluğu da bulunan Usain Bolt Rio'daki müsabakalara bir ay kala sakatlanarak hazırlıklara ara vermek zorunda kalmıştı. Bir hafta sonra 30 yaşına girecek olan bütün zamanların en hızlı atleti dünyanın, İngiliz Linford Christie'den sonra 100 metrede altın madalya kazanan en yaşlı ikinci koşucusu da oldu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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