Bolt 9 altınla olimpiyat kariyerini noktaladı



Rio Olimpiyat Oyunları 4 çarpı 100 metre bayrak yarışında Usain Bolt, Asafa Powell, Yohan Blake ve Nickel Ashmeade'den oluşan Jamaika takımı 37.27'lik dereceyle birinci oldu. Bolt yarıştan sonra "İşte, en büyük benim" dedi.

Pekin 2008 ve Londra 2012'deki 3'te 3 başarısını tekrarlayan 29 yaşındaki Bolt, toplam dokuz altın madalyayla Olimpiyat kariyerini noktaladı.

Bolt atletizm erkekler 100 metre finalini 9,81 saniyede tamamlayarak ezeli rakibi Justin Gatlin'e şans tanımamıştı. Usain Bolt Olimpiyat tarihinin 100 metrede üç altın madalya kazanan ilk atleti unvanını alarak Amerikalı sprint harikası Carl Lewis'i de geride bırakmıştı.

Jamaikalı yıldız sprinter 100 metreden sonra 200 metrede de birinciliği kimseye kaptırmamış, atletizm erkekler 200 metre finalini rahat bir yarıştan sonra 19.78'lik derecesiyle kazanmıştı. 200 metrede dünya rekorunu 19.19'la elinde bulunduran Usain Bolt, bu zaferiyle tarihte üç Olimpayat'ta üst üste 200 metre yarışını kazanan ilk atlet olmuştu.

11 dünya şampiyonluğu da bulunan Usain Bolt Rio'daki müsabakalara bir ay kala sakatlanarak hazırlıklara ara vermek zorunda kalmıştı.

Bütün zamanların en hızlı atleti yarın 30 yaşına giriyor.