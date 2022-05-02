Bolşoy Tiyatrosu, savaş karşıtı açıklamaları olan iki yönetmenin gösterilerini iptal etti

Rusya’da Bolşoy Tiyatrosu, Rusya’nın Ukrayna’da başlattığı savaş karşıtı açıklamaları olan iki yönetmenin gösterilerini iptal etti.

Rusya’nın en büyük tiyatrosu Bolşoy Tiyatrosu, Ukrayna’da başlatılan savaş karşıtı açıklaması olan iki yönetmen Kirill Serebrennikov ve Timofey Kulyabin’in gösterilerini iptal etti.

Kirill Serebrennikov, Nureev isimli bir bale gösterisi, Kulyabin ise Don Pasquale isimli bir komedi opera gösterisi yönetiyordu.

Bolşoy Tiyatrosu, kararla ilgili bir gerekçe sunmadı.

Kulyabin, Instagram hesabından Ukrayna’ya desteğini açıklamış, Rusya’nın buradaki eylemleri aktarış biçimiyle dalga geçmişti. Serebrennikov da France 24 kanalına yaptığı açıklamada “Rusya’nın savaşı başlattığı gayet açık. Bu insani bir felaket” ifadelerini kullanmıştı.

İki yönetmen de şu an Rusya dışında bulunuyor.