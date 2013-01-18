Bolşoy sanat yönetmenine kezzaplı saldırı!

Rusya'nın başkenti Moskova'daki Bolşoy Tiyatrosu'nun sanat yönetmeni Sergei Filin asitli saldırıya uğradı.

Yetkililer sanatçının tiyatrodaki çeşitli dans grupları arasındaki çekişmenin kurbanı olduğu ihtimali üzerinde duruyor.

Saldırı 42 yaşındaki sanatçı gecenin ilerleyen saatlerinde Moskova'nın merkezindeki evine yürürken gerçekleşti. Maskeli saldırgan sanatçının yüzüne asit attı.

Şans eseri mahalle yakınındaki arabaları gözleyen bir bekçi sanatçıya yardım etti. Doktorlar Filin'i körlükten kurtarmaya çalışıyor. Sanatçının sözcüsü tedavinin cuma gününden itibaren Belçika'daki bir klinikte süreceğini bildirdi.

Tiyatro sözcüsünün yaptığı açıklamaya göre eskiden ödüllü bir balet olan Filin, Bolşoy Tiyatrosu'nun sanat yönetmenliğine oturduğu 2011 mart ayından beri tehditler alıyordu.



O sıralarda tiyatroda çalışan Gennady Yanin kendisine ait erotik fotoğrafların bir internet sitesinde yayınlanmasını sebep göstererek istifa etmişti.

Filin'in yönetmenliği sırasında 2 balet yıldızı da repertuarı beğenmediklerini dile getirerek Bolşoy Tiyatrosu'na veda etmişti.