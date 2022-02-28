Bolsonaro, Rusya'nın işgalini kınamayı reddetti: Ukrayna halkı umutlarını bir komedyenin eline bıraktı

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Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, Rusya-Ukrayna krizine dair yaptığı açıklamada, Ukrayna lideri Volodimir Zelenski’nin geçmiş kariyerine atıfta bulunarak “Ukrayna halkı umutlarını bir komedinin eline bıraktı” yorumunu yaptı.

BBC’de yer alan habere göre, Brezilya’nın Ukrayna işgalini kınamayı reddeden Bolsonaro, bu krizde “tarafsız” konumda olduklarını söyledi. Bolsonaro, Rusya ile Brezilya’nın “kardeş milletler” olduğunu belirtti.

Bolsonaro, “Taraf tutmayacağız, nötr kalmayı sürdüreceğiz ve nasıl mümkünse yardım edeceğiz. Ukrayna nüfusunun büyük bölümü Rusça konuşuyor” dedi.

Bolsonaro konuşmasında dün Rusya lideri Putin’le iki saatlik bir konuşma yaptığını iddia etse de Dışişleri Bakanı daha sonra Brezilya liderinin geçen ayki Moskova ziyaretinden bahsettiğini söyledi.