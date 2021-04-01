Bolsonaro'nun kısıtlama istemediği Brezilya'da mart ayında 66 binden fazla insan Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

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Brezilya'da mart ayı içinde 66 bin 570 kişinin yeni tip Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybettiği kaydedildi.

BBC'de yer alan habere göre, Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, Koronavirüs'le mücadele adımları nedeniyle tepki çekerken ülkede sağlık hizmeti "dağılmanın eşiğine geldiğini" açıkladı. Mart ayında Covid-19 kaynaklı ölümler bir ay öncenin iki katına çıkarak 66 bini geçti.

Tepki çeken Devlet Başkanı Bolsonaro ise çarşamba günü yaptığı açıklamada yine de Koronavirüs karantinaları uygulayan yerel yönetimlere tepki gösterdi. Bolsonaro, "İki düşmanımız var. Biri virüs diğeri ise işsizlik. Bu sorunu evde oturarak çözemeyiz" dedi.

Çarşamba günü Brezilya'da 90 binden fazla virüs vakası ve 3 bin 800 ölüm kaydedildi.