Bolsonaro'nun ardından iki bakanda daha Koronavirüs tespit edildi

Brezilya'da Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun ardından iki bakanda yeni tip Koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.

Brezilya Vatandaşlık Bakanı Onyx Lorenzoni, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Perşembe günü Covid-19'a benzer semptomlar göstermeye başladım. Cuma günü test yaptırdım ve sonucu pozitif çıktı" açıklamasını yaptı. Lorenzoni, kendisini karantinaya aldığını ve iyi hissettiğini söyledi.

Eğitim Bakanı Milton Ribeiro da Twitter üzerinden Koronavirüs testinin pozitif olduğunu duyururken, tedavi gördüğünü söyledi.

Bolsonaro, ekonomiye zarar verdiği gerekçesiyle eyalet liderlerini sokağa çıkma yasaklarını gevşetmeye çağırmış, maske takmanın etkilerini hafife alan açıklamalar yapmıştı. Salgına karşı yeterince önlem almamakla suçlanan Brezilya lideri, daha önce koronavirüs için "Basit bir grip gibi" demişti.

Covid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından Alvorada Sarayı'nda karantinaya giren Bolsonaro, "Evde oturma rutinine dayanamıyorum. Berbat bir şey" demiş ve yeniden test yaptırmıştı.

Bolsonaro'nun kabinesinden daha önce 3 bakanda daha Covid-19 tespit edilmişti.