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Dünya

Bolsonaro'nun ardından iki bakanda daha Koronavirüs tespit edildi

21 Temmuz 2020 00:25

Brezilya'da Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun ardından iki bakanda yeni tip Koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.

Bolsonaro, ekonomiye zarar verdiği gerekçesiyle eyalet liderlerini sokağa çıkma yasaklarını gevşetmeye çağırmış, maske takmanın etkilerini hafife alan açıklamalar yapmıştı. Salgına karşı yeterince önlem almamakla suçlanan Brezilya lideri, daha önce koronavirüs için "Basit bir grip gibi" demişti.

Covid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından Alvorada Sarayı'nda karantinaya giren Bolsonaro, "Evde oturma rutinine dayanamıyorum. Berbat bir şey" demiş ve yeniden test yaptırmıştı.

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