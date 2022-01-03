Bolsonaro hastaneye kaldırıldı

Brezilya'nın sağ popülist devlet başkanı Jair Bolsonaro'nun hastaneye kaldırıldığı bildirildi. Brezilya medyasında, Bolsonaro'nun bağırsak düğümlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındığı belirtildi.Brezilya'nın sağ popülist devlet başkanı Jair Bolsonaro'nun Pazartesi sabahı yoğun karın ağrısı şikayetiyle hastaneye kaldırıldığı bildirildi. Yerel medya organlarında 66 yaşındaki Bolsonaro'nun bir kez daha bağırsak düğümlenmesi ile karşı karşıya olduğu iddiaları yer aldı. Ancak ne devlet başkanlığı ofisi ne de hastane söz konusu iddiaları teyit eden bir açıklama yaptı. Brezilya medyasında yer alan haberlere göre, Noel tatilini geçirdiği Santa Catarina'dan dönerken rahatsızlanan Bolsonaro ülkenin en büyük kent Sao Paulo'daki bir hastanede tedavi altına alındı. Bolsonaro'nun doktoru Antonio Luzi Macedo, UOL haber portalına yaptığı açıklamada rahatsızlığın nedenini bulabilmek için aralarında bağırsak düğümlenmesini teşhis etmeye yarayan bilgisayarlı tomografinin de bulunduğu çok sayıda tetkik yapılacağını söyledi. Bolsonaro, Temmuz ayı ortasında da bağırsak düğümlenmesi teşhisiyle hastanede tedavi görmüştü. Brezilya Devlet Başkanı, 2018'deki seçim kampanyası sırasında bıçaklı saldırıya uğramış, bağırsaklarından yaralanan Bolsonaro dört ayrı operasyon geçirmişti. AP,AFP/BÖ,HS © Deutsche Welle Türkçe