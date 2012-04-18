Bollywood yıldızı parçalanmış halde bulundu!

Fidye için kaçırılan Bollywood oyuncusu Meenakshi Thapar'ın cesedi parçalanmış olarak bulundu. Cinaşetin şüphelisi iki aktör.

Hindistan’da geçen yıl “404” adlı korku filminde rol alan 26 yaşındaki Bollywood oyuncusu Meenakshi Thapar’ı, arkadaşı olan 2 aktör fidye için kaçırdı. Kızın ailesinden 1.1 milyon rupi (51 bin TL) fidye talep eden aktörler, paranın ödenmemesi halinde Thapar’ı porno filmlerde oynatma tehdidinde bulundu. Annesinin kızının hesabına 60 bin rupi (2 bin TL) yatırması üzerine Thapar’ı boğarak öldüren aktörler, cesedini parçaladı. Genç kızın başını yol kenarına, parçalarını iki farklı yere atan caniler yakalandı.