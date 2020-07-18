Bollywood yıldızı Aishwarya Rai Bachchan, Covid-19'a yakalandıktan sonra hastaneye kaldırıldı

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Eski Dünya Güzeli ve Bollywood yıldızı Aishwarya Rai Bachchan, Koronavirüs'e yakalandığı açıklandıktan yaklaşık bir hafta sonra hastaneye kaldırıldı.

Rai'nin eşi aktör Abhishek Bachchan ve kayınpederi Amitabh Bachchan da Covid-19 nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı.

Hindistan'ın en tanınan aktörlerinden biri haline gelen Rai'nin ve kızının da dün Mumbay'da aynı hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Rai ve kızının nefes darlığı şikâyetiyle hastaneye kaldırıldığı ancak durumunun iyi olduğu belirtildi.

Hindistan'da şu ana kadar binden fazla yeni tip Koronavirüs vakası tespit edildi.