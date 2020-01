Bollywood yıldızı Aamir Khan'dan 'Türkiye' yorumu

Bollywood'un ünlü oyuncusu, yönetmen ve yapımcı Aamir Khan İstanbul ziyaretinin ardından Ankara'ya gitti. Hayranları tarafından hava alanında karşılanan Khan, Cumhuriyet Müzesi ve Anıtkabir'i ziyaret etti. Dün akşam saatlerinde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilen Khan, "Türk insanlarının kalbinin gerçekten çok iyi ve sevgi dolu olduğuna inanıyorum. Bu sevgi içinde çok minnettarım. İşim vasıtasıyla küçükte olsa bu insanların kalbine dokunabildiğim için gerçekten çok mutluyum" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın davetlisi olarak yeni filmi 'Secret Superstar'ın tanıtımı amacıyla Türkiye'ye gelen Bollywood yıldızı Aamir Khan, öğle saatlerinde İstanbul'dan Ankara'ya geldi. Esenboğa Havalimanı VIP Salonu'na gelen Khan, hayranlarının sevgi gösterileriyle karşılandı. Burada küçük bir hayranının kitabını imzalayan Khan, daha sonra özel bir araçla hava alanından ayrılarak Anakara Palas'a geldi ve burada Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş tarafından kabul edildi.

"Değerli bir Türkiye dostu"



Ankara Palas’ta düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Bakan Kurtulmuş, Aamir Khan'a Türkiye'ye geldiği için teşekkür ederek şunları söyledi:

"Kendisini burada misafir etmekten büyük memnuniyet duyuyoruz. Dünden itibaren burada çok güzel anılar yaşıyor. Yarın da inşallah memleketine geri dönecek. Aamir Khan'ın Türkiye'de meşhur olduğunu biliyorduk ama bu kadar çok fanı olduğunu görmüş olmaktan da ayrıca memnuniyet duyuyoruz. Kendisi bir aktör olmanın ötesinde modern zamanlarda, postmodern zamanlarda bütün dünya toplumlarına bir şeyi de gösteriyor. Sinemada sadece batı tipi sinema algısının dışında da filmler üretilebilir. Ve bu filmler üzerinde, bu senaryolar üzerinden bir dünya starı olunabilir.Aamir Khan'ın aslında bütün dünyaya gösterdiği budur. Çok sayıda filimim her birisi insana dokunan, insanın gönlüne dokunan, her birisi insan hikayeleriyle insanın ufkunu açan güzel yapıtlar. Bundan dolayı da dünyanın her bir yerinde geniş fan kitlelerine sahip. Bildiğim kadarıyla 25 milyonu aşkın sosyal medya takipçisi var. Bu herhalde dünyada önemli rekorlardan birisidir. Türkiye'de kendisi ile birlikte olmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Türkiye hakkında güzel sözlerini dinmekten de fevkalade memnun olduğumuzu ifade etmek isterim. Değerli bir Türkiye dostunu burada ağırlamaktan gerçekten memnunuz."

"Türk insanı sevgi dolu"

Aamir Khan da Türkiye olmaktan çok mutlu olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Türkiye'ye dair ilk izlenimim yaklaşık 5 yıl önceydi. Twitter, Facebook ve diğer sosyal medya hesaplarından insanlardan mesaj almaya başladığımda bunun farkına vardım. O ana kadar Türkiye'de insanların filmlerimi izlediğini bilmiyordum. Ve bunu öğrendiğimde çok mutlu oldum.

O yüzden Türkiye'yle ilgili ilk izlenimim Türk insanları üzerinden oldu. Ve Türk insanlarından aldığım çok sıcak, sevgi dolu ve tutkulu bir izlenimdi. Ve o günden beri bu güzel ülkeyi, bu güzel insanları ve bu eski tarihi ziyaret edebilmek için can atıyordum. Son 2 gündür burada çok fazla sevgi ve saygı görüyorum.Bu beni çok mutlu etti. Türk insanlarının kalbinin gerçekten çok iyi ve sevgi dolu olduğuna inanıyorum. Bu sevgi içinde çok minnettarım. İşim vasıtasıyla küçükte olsa bu insanların kalbine dokunabildiğim için gerçekten çok mutluyum.Bu arada Ankara'da olmaktan dolayı çok heyecanlıyım. Ve Hindistan'a döndüğümde çok güzel anılarla döneceğim. Ve tüm arkadaşlarıma bu ülkenin, insanların ve kültürün ne kadar güzel olduğunu anlatacağım. Tekrar gelmek içinde çok heyecanlıyım."

Konuşmaların ardından Bakan Kurtulmuş tarafından Khan'a Kuran-ı Kerim ve porselen ibrik hediye edildi.





Bakan Kurtulmuş ile öğle yemeği yiyen Khan, daha sonra Anıtkabir’e gitti.