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BOLLYWOOD YILDIZI AAMİR KHAN TÜRKİYE'DEN AYRILDI

Haber-Kamera:Hüseyin ASLIYÜCE-İSTANBUL(DHA) Bollywood'un dünyaca ünlü aktörü Aamir Khan, Türkiye'den ayrıldı

07 Ekim 2017 22:54

Haber-Kamera:Hüseyin ASLIYÜCE-İSTANBUL(DHA)
Bollywood\'un dünyaca ünlü aktörü Aamir Khan, Türkiye\'den ayrıldı.
Kültür ve Turizm Bakanlığı\'nın davetlisi olarak ve vizyona girecek yeni filmi Secret Superstar\'ın tanıtımı için 4 Ekim\'de Türkiye\'ye gelen Khan, 4  günlük programı  kapsamında İstanbul ve Ankara\'da çeşitli ziyaretlerde bulundu. Khan, Türk Hava Yolları\'nın tarifeli seferiyle saat 19.55\'te İstanbul\'dan Mumbai\'ye gitti. Ünlü aktörün İstanbul Atatürk Havalimanı VİP salonu geçiş izini bulunuyordu. Khan, Vip salonuna geldiği yolda hayranlarını gördü. VİP salonuna gelen Khan\'ın konvoyu hayranlarının bulunduğu noktaya geri döndü. Aamir Khan, aracından inerek bir çocuğu kucağına aldı. Hayranları ile bol bol fotoğraf çektiren Aamir Khan daha sonra VİP salonuna gitti. VİP salonu önünde DHA\'ya açıklama yapan Aamir Khan, \" Ayrıldığım için çok üzgünüm Çok güzel bir ülke iyi vakit geçirdim. Keşke daha fazla kalabilseydem. Bir daha ki sefere daha uzun süre kalacağım. Burada gösterdiğiniz sayğı ve sevgi için çok teşekkür ederim\" dedi.

Görüntü Dökümü :
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-Aamir Khan aracından ve inişinden görüntüsü
-Aamir Khan hayranlarından görüntü
-Aamir Khan hayranları ile özçekim görüntüsü
-Aamir Khan DHA özel açıklaması
-Genel ve detay görüntü
 

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