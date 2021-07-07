Bollywood ikonu Dilip Kumar, 98 yaşında hayatını kaybetti

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Hindistan'ın bağımsızlık sonrası sinema kültürünün sembol isimlerinden biri olan Bollywood efsanesi Dilip Kumar 98 yaşında hayatını kaybetti.

Kumar geçen hafta Mumbai'de nefessiz kaldıktan sonra hastaneye kaldırılmıştı. Ünlü oyuncunun çarşamba sabah saatlerinde hayatını kaybettiği belirtildi. Hinduja Hastanesi'nden Dr. Jalil Parkar, Bollywood ikonunun uzun süredir devam eden bir hastalığa yenildiğini açıkladı.

Kumar'ın ölümünü Twitter üzerinden bir aile arkadaşı, "Kırık bir kalp ve derin bir kederle birkaç dakika önce çok sevdiğimiz Dilip'in bu dünyadan göçtüğünü bildiriyorum. Biz Tanrı'dan geliyoruz ve ona döneriz" ifadeleriyle duyurdu.

Başbakan Nerandra Modi dahil olmak üzere birçok kişi, "Trajedi Kralı" lakaplı oyuncuya saygılarını sundu.