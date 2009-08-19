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Kültür-Sanat

Bollywood Amerika'ya giremedi

Bollywood yıldızı Shah Rukh Khan ABD'deki Newark Havaalanı’nda iki saat süreyle gözaltında tutulunca olanlar oldu

19 Ağustos 2009 03:00

Hindistan ABD’ye Bollywood yıldızı Shah Rukh Khan’ın Newark Havaalanı’nda iki saat süreyle gözaltında tutulduğu gerekçesiyle tepki gösterdi

 11 Eylül’ün ardından Müslümanların damgalanmasını konu alan yeni bir filmi için ABD’de bulunan Bollywood yıldızı Shah Rukh Khan, Newark havaalanında gözaltına alındığı için yaşadıklarını onur kırıcı olarak nitelerken, yıldızın Hindistan’daki kızgın fanları da olayı ABD bayraklarını yakıp ABD karşıtı sloganlar atarak protesto etti. Protestoda Hindistan kabine bakanlarından biri ise aynı muameleyi Hindistan’ı ziyaret eden Amerikan vatandaşlarına uygulamayı önerdi.

Yetkililerin kendisini, ismi ABD göçmenlik yetkilileri tarafından gözaltında tutulduğunu belirten Khan, Müslüman olduğu gerekçesiyle bu muameleyi gördüğünü iddia etti. Yetkililer Hindistan’da oldukça sevilen yıldızın gözaltına alındığı iddiasını yalanlarken, sadece 66 dakikalık bir sorguya çekildiği, bunun da yabancıları denetlemek için rutin bir süreç olduğu konusunda ısrarcı kaldı.

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