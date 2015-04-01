Bolluğun bedeli



Göz alabildiğine tankerler, buldozerler ve kepçeler... Ama hiçbiri çalışmıyor. Aslında bu araçların müzayede şirketinin otoparkında değil petrol sahalarında olması gerekirdi. Ancak Amerikan petrol endüstrisi varil fiyatının yüz 60'lara varan oranda düşmesinden son derece olumsuz etkilendi. Petrol şirketleri yatırım planlarını rafa kaldırırken personel sayısını da hızla azaltıyor.

Petrol kuyularında kullanılan ekipmanın mecburiyetten satışa çıkarılması, ucuza mal kapatmak isteyen açıkgözlerin işine yaradı. Kelepir yatırım malına göz diken Shawn Kluver bu iş için Kuzey Dakota'dan Colorado'ya gitmiş. Amacı, Ritchie Brothers adlı şirketin ucuzluk nedeniyle satışa çıkardığı araç ve ekipmanı düşük fiyatla satın almak. Kluver, ‘herkes bize deli diyor ama, durgunluktan kârlı çıkmayı umuyoruz' diyor. Petrol kuyularının temizliğinde kullanılan iki özel damperli kamyona 142 bin dolar ödemiş. Bu kamyonların yenisi yarım milyon ediyor. Petrol şirketlerinin durumu kötüye gittiğinden, bu pahalı araçlar yok pahasına el değiştiriyor.

Petrol şirketlerine bakım ve onarım hizmeti veren Baker Hughes şirketine göre, ABD'deki petrol kuyularının sayısı ekim ayından bu yana yüzde 50 oranında azalarak 813'e düşmüş. Ham petrolün varil fiyatı 2014 yazından bu yana yarıya indiği için şirketlerin çoğu zarar ediyor. Ancak petrol piyasasının krize sürüklenmesinde en çok onların payı var.

Barındırdığı zehirli kimyevi maddeler nedeniyle eleştirilen hidrolik kırma yöntemiyle derinlerdeki kayrak tabakalarından doğalgaz ve petrol çıkarmak aslında yeni bir teknik değil. Amerikan şirketleri son yıllarda bu alandaki yatırımlarını arttırmıştı. Suudi Arabistan gibi büyük ihracatçılar da üretimi kısmaya yanaşmadığı için dünya piyasası ucuz petrol içinde yüzüyor. Talep arz fazlasına yetişemediğinden petrol hızla ucuzluyor. Exxon, Chevron ve Shell gibi dünya petrolünün dev isimleri kârlarının güneşte kalmış buz gibi erimesinden şikâyetçi. Petrol yan sanayinin ilk akla gelen isimleri, Halliburton, Baker Hughes ve Schlumberger de binlerce kişiyi işten çıkaracağını duyurdu.

Durgunluğun sonu görünmüyor

Piyasa uzmanları, petrol fiyatının kısa zamanda toparlanacağına ihtimal vermiyorlar. Uluslararası Enerji Ajansı kısa süre önce, ABD'deki petrol üretiminin rekor seviyeye çıkarılması nedeniyle varil fiyatının daha da düşmesinin beklendiğini duyurmuştu. Amerikan Enerji Bakanlığı'nın verilerine göre ABD'nin ham petrol rezervi yaklaşık 467 milyon varili buluyor.

Petrol piyasasındaki durgunluğun uzun süreceğini tahmin eden uzmanlar çoğunlukta. Richie Brothers müzayede şirketinin sözcüsü, bu branşta kullanılan yatırım mallarının henüz dramatik boyutlarda elden çıkarılmadığını söylüyor Shaw Kluver ise iki özel damperli kamyonu ucuza kapatmış olmaktan memnun. Petrol şirketlerinin er veya geç gelip kapılarını çalacağından emin görünüyor.