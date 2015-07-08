Bolivya'da Papa için koka hazırlığı



Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales medyayı tam bir profesyonel gibi kullanıyor. Bolivya lideri, kültür bitkisi kokanın tanınması için yakaladığı hiçbir fırsatı kaçırmıyor. Morales'in 2009 yılında New York'taki BM genel kurulu toplantısında diplomatların şaşkın bakışları karşısında cebinden ülkesinden getirdiği bir koka yaprağını çıkarıp göstermesi BM'nin unutulmayan sahnelerinden biriydi. Morales, ABD'ye girişi yasak olan koka bitkisini yanında getirerek koka ve kokain arasındaki farkı, böyle bir provokatif davranışla anlatmak istemişti. Ancak bu akıllıca çıkışı ile genel kuruldan alkış alan Morales, kokaya dikkatli çekmeyi başardı, ancak asıl amacına ulaşamadı.

Birçok ülkede kokainle eşdeğer görülen koka için Morales'in tutumu açık: "Koka yaprakları kokain değil, koka sağlığa zarar vermiyor, ayrıca psikolojik rahatsızlıklara ya da bağımlılığa da yol açmıyor."

Papa'dan destek beklentisi

Morales, koka bitkisini anlatmak için yeni bir fırsat daha yakalamış görünüyor. Bolivya hükümeti, Papa Françesko'nun çarşamba günü başlayacak üç günlük ziyaretinden beklentisi Papa'ya küçük, ama etkili bir jest yaptırabilmek. Bolivya Kültür Bakanı Marko Machicao umutlu. Bakan, Papa'nın Bolivya'da koka bitkisini çiğnemesini bekliyor. Bu beklentinin başlıca nedeni de Latin Amerikalı Papa'nın bölgesel spesyalitelere meraklı olması. Bir diğer neden de Papa Françesko'nun uçağının ineceği El Alto Havalimanı'nın 4 bin metre yükseklikte olması ve bu bölgede yaşayanların sıklıkla baş ağrısı çekmesi. Çünkü koka yaprakları bu bölgede baş ağrısı çekenlere derman oluyor.

Vatikan Sözcüsü Federico Lombardi ise Kültür Bakanı Machicao'nun heyecan yaratan açıklamasını daha da alevlendirmek istemedi, ancak Françesko'nun koka yaprağı çiğnemesine de tamamen kapıları kapatmadı. Lombardi, "Papa Françesko, yöresel geleneklere severek uyum sağlar. Ayrıca Papa'nın mateyi de severek içtiği biliniyor" diye konuştu.

Morales'in siyasi kariyeri

Siyasi kariyerine koka üreticilerinin sendika başkanı olarak başlayan Morales için Papa'nın koka çiğnemesi bir jestten daha fazlası demek. Morales, koka ile ilgili uluslararası düzenlemeleri değiştirmeyi umuyor.

Uluslararası toplumda kimileri kokayı, 1961 yılında yasaklanan kokainin hammaddesi olarak görürken, koka yaprağı çiğnemek kimileri için de yüzyıllardır süregelen bir gelenek. Bolivyalı yerliler, özellikle koka yapraklarını baş ağrısı, açlık ve yükseklik korkusuna karşı kullanıyor.

Morales kokanın uluslararası alanda tanınmasını ve ilaç olarak kullanılmasını istiyor. Ancak Bolivya, Peru ve Kolombiya gibi giderek güçlenen uyuşturucu kartelleri ile de mücadele etmek zorunda ve Morales, koka bitkisinin kötüye kullanılmasına karşı etkin bir strateji şimdiye kadar geliştirebilmiş değil.

Koka yaprakları dağıtılacak

Bolivya hükümeti umudunu şimdilik Papa'nın ziyaretine bağladı. Yeni bir bilgilendirme kampanyasası başlatan Bolivyalılar, Papa'nın El Alto Havalimanı'na inişinde küçük keselere konulmuş koka yaprakları dağıtmayı planlıyorlar. Bu nedenle Papa'nın ziyareti de koka üreticilerini hayli heyecanlandırdı.