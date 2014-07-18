Bolivya’da çalışma yaşı 10’a düştü



Bolivya Devlet Başkan Yardımcısı Alvaro Garcia Linera, parlamento tarafından ay başında kabul edilen yasayı onaylayarak imzaladı.

Çocuk haklarına ilişkin uluslararası anlaşmalara rağmen, çalışma yaşının 14'ten 10'a düşürülmesinin gerekli olduğunu kaydeden Garcia Linera, Bolivya'nın gerçekleri ve uluslararası anlaşmalar arasında bir denge bulmak için yasanın önemli olduğunu savundu.

Yasa metninde 10 ila 14 yaşlarındaki çocukların, eğitimleri etkilenmediği takdirde, ailelerinin denetiminde tek başlarına çalışabileceklerini belirtiyor.

12-14 yaşları arasındaki çocukların ise aileleri dışındaki kişiler için de çalışabileceği belirtiliyor, ancak günde 8 saat yerine 6 saat çalışmalarına izin veriliyor.

Yasayı savunanlar, çalışma yaşının düşürülmesinin Bolivya'daki yoksul ailelerin çocuklarını işe göndermekten başka şansları olmadığı gerçeğini ortaya koyduğunu kaydetti.

Yasayı destekleyenlerden Adolfo Mendoza, "Çocuk işçilik Bolivya'da zaten mevcut ve bununla mücadele etmek zor. Baskı yapmak yerine, çocukların haklarını korumak ve iş güvenliğini garantilemek istiyoruz” dedi.

850 bin çocuk işçi

2008 yılında Bolivya hükümeti, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ve UNICEF tarafından yapılan bir araştırmaya göre, ülkede 5 ila 17 yaşlarında çalışan sayısı 850 bin civarında.

Çocuklar daha çok tekstil fabrikaları, şeker kamışı hasadı ve madenlerde çalışıyor ya da sokakta satıcılık yapıyor.

Son tahminlere göre, çocuklar Bolivya iş piyasasının yüzde 15'ini oluşturuyor. Her üç çocuktan biri okula gitmiyor.

New York merkezli İnsan Hakları İzleme Örgütü yasayı kınadı. Örgütün çocuk hakları uzmanı Jo Becker, “Bunun korkunç bir hareket olduğunu düşünüyoruz. Tüm araştırmalar çocuk işçiliğin yoksulluk sorununu çözmediğini, onu devam ettirdiğini gösteriyor” dedi.