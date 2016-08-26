Bolivya'da bakan yardımcısı grevci madenciler tarafından öldürüldü

Bolivya hükümeti, ülkenin İçişleri Bakanı yardımcısının müzakere için görüştüğü grevci madenciler tarafından kaçırılıp öldürüldüğünü açıkladı.

Rodolfo Illanes ve korumasının Perşembe günü, La Paz kentinin güneyindeki bir barikatta alıkonup kaçırıldığı bildiriliyor.

İçişleri Bakanı Carlos Romero, "tüm belirtilerin, Illanes'in alçak ve vahşi bir saldırıda öldürüldüğünü gösterdiğini" belirtti.

Hükümet madencilik sektörüyle ilgili yeni bir yasal düzenlemeyi hayata geçirmek istiyor. Sendikalar ise düzenlemeye karşı grev kararı almıştı.

Madenciler, daha fazla maden ruhsatı, özel şirketlerde çalışma hakkı ve çok daha büyük bir sendika temsiliyeti talep ediyor.

Son günlerde madencilerle polis arasında çıkan çatışmalarda iki madenci yaşamını yitirdi.

La Razon gazetesi, Savunma Bakanı Reymi Ferreira'nın, Illanes'in dövülerek öldürüldüğünü söylediğini aktardı.

Yetkililerin Illanes'in cenazesini henüz alamadığı aktarılıyor.

Ferreira olayla ilgili 100'den fazla kişinin gözaltına alındığını söyledi.

Ferreira, Devlet Başkanı Eva Morales'in "olaydan derin bir şekilde etkilendiğini" belirtti.

Illanes, madenciler tarafından alıkonduktan sonra bir radyoya yaptığı açıklamada, serbest bırakılmasının koşulunun, hükümetin, yeni yasal düzenleme için madencilerle müzkareleri sürdürmesi olduğunu belirtmişti.

Madenciler Salı gününden bu yana bir otoyolu kapatmış durumda.

Protestoları düzenleyen Bolivya Ulusal Maden Kooperatifleri Federasyonu, geçmiş dönemde ülkenin solcu lideri Eva Morales'in önemli destekçilerindendi.