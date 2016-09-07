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BBC Türkçe

Bolivya: Trans bireylere yeni kimlik kartı

Bolivyalı trans bireyler yeni cinsiyet, isim ve fotoğraflarını bulunduran ilk kimlik kartlarını kutladılar. Geçen Mayıs ayında kabul edilen yasa, isteyen trans bireylerin özümsedikleri cinsiyetleri, adları ve fotoğraflarıyla yeni kimlikler alabilmesine im

07 Eylül 2016 21:01

Bolivyalı trans bireyler yeni cinsiyet, isim ve fotoğraflarını bulunduran ilk kimlik kartlarını kutladılar.

Geçen Mayıs ayında kabul edilen yasa, isteyen trans bireylerin özümsedikleri cinsiyetleri, adları ve fotoğraflarıyla yeni kimlikler alabilmesine imkan tanıyordu.

Yasaya ülkedeki Katolik ve Evanjelik kiliseler şiddetle karşı çıkmışlardı.

Arjantin, Kolombiya, Ekvador ve Uruguay'da da benzer yasalar yürürlükte.

Bolivya'daki Cinsel Kimlik Yasası uyarınca, kimliklerindeki cinsiyeti değiştirmek isteyenlerin 18 yaşından büyük olmaları ve yeni kimliklerini almadan önce bir psikologla görüşmeleri şart koşuluyor.

Bu kısıtlamalara rağmen LBGTİ hakları savunucuları yasayı "ileriye atılmış bir adım" olarak görüyor.

LBGTİ örgütleri 1500 kişinin yeni kimlik almasın beklediklerin açıkladı.

Yasa parlamentodan geçtiğinde Bolivya Devlet Başkanı Yardımcısı Alvaro Garcia Linera LBGTİ topluluğunun hor görüldüğü yorumların ve hak ihlallerinin yapıldığı "Toplumsal iki yüzlülüğe" bir son vermek istediklerini söylemişti.

Başkan Evo Morales de birkaç kez bu tür yorumlar yaptığı gerekçesiyle eleştirilmişti.

Morales geçen Kasım ayında sağlık bakanının lezbiyen olabileceğini ima eden bir yorum yaptığı için özür dilemişti.

2010'da da kadınlık hormonu östrojen açısından zengin tavuk eti yemenin erkekleri "yoldan çıkartabileceğini" söylemişti.

Kamuoyu yoklamaları, son yıllarda Latin Amerika'da LBGTİ toplumuna karşı tavrın değiştiğini gösteriyor.

Son altı yılda, eşcinsel evlilikler Arjantin, Brezilya, Kolombiya , Uruguay ve Meksika'nın bazı eyaletlerinde yasallaştı.

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