Bolivya'nın eski geçici devlet başkanı, "Morales'e yapılan darbede rol aldığı" gerekçesiyle tutuklandı

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Bolivya'nın eski geçici devlet başkanı Jeanine Anez ve birkaç eski bakan tutuklandı. Savcılar, bu isimlerin "2019'da Evo Morales'e yapılan darbede rol aldıkları" gerekçesiyle tutuklandığını ifade etti.

Anez, son seçimlerde iktidara dönen Morales'in Sosyalizm Hareketi Partisi'nin kendisinden "siyasi intikam" aldığını iddia etti.

Devlet Bakanı Eduardo Del Castillo Del Carpio, Anez'in cumartesi sabah saatlerinde Trinidad kentinde gözaltına alındığını ve uçakla La Paz'a götürüldüğünü ifade etti.

Morales 2019'da ordu ve muhalefetin baskılarıyla istifa edip ülkeyi terk etmeye zorlandıktan sonra Anez, en kıdemli senatör olduğu gerekçesiyle kendini geçici devlet başkanı ilan etmişti. Sosyalizm Hareketi Partisi, Anez'in ordu ile iş birliği yaparak Morales'in istifaya mecbur bırakılmasında rol oynadığını iddia etti.

Anez, tutuklanmadan önce hakkında çıkarılan yakalama kararını sosyal medya üzerinden paylaşarak, "siyasi yargılama başladı" yazdı. Anez'e terörizm, komplo ve halkı ayaklandırma suçlamaları yöneltildiği görüldü.

Geçen ekim ayında yapılan seçimleri Sosyalizm Hareketi büyük bir farkla kazanmış, Luis Arce devlet başkanı olmuş ve Morales ülkeye geri dönmüştü.