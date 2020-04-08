Bolivya, Koronavirüs nedeniyle sınırı kapattı; ülkeye girmek isteyen vatandaşlarla ordu arasında çatışma çıktı

Bolivya hükûmeti yeni tip Koronavirüs (Covid-19) önlemleri çerçevesinde ülke sınırını kapatma kararı aldıktan sonra Şili tarafında toplanan 500’den fazla Bolivyalı sınırı geçmelerini engelleyen askerlerle karşı karşıya geldi.

Yerel medya tarafından verilen bilgilere göre, Bolivya ordusuyla Şili'den ülkelerine geri dönmeye çalışan Bolivya vatandaşları arasında çatışma çıktı. Şili tarafından askerlere taşlar atıldı. Askerler göz yaşartıcı gazla cevap verdi. Bir sivilin ise, bir askerin elinden silahını almasıyla gerilim arttı.

Bolivya sınırında bulunan Şili kasabası Colchane’ın Belediye Başkanı Javier Garca, “Bugün üzücü bir gün yaşadık. Cerrito Prieto sınır bölgesinde mahsur kalan 500'den fazla Bolivya vatandaşı ülkelerine geçmeye çalıştı. Ancak Bolivya askeri gücüyle karşı karşıya kaldılar. Bunun sonucunda yaralanmalar oldu" dedi.

c. Bolivya Göç Direktörü Marcel Rivas ise sınırda çıkan çatışmaları Şili'de yaşayan MAS'ın (Sosyalizme Doğru Hareket) militanlarına ve sempatizanlarına bağladı.

Bolivya'da 210, Şili'de 5 binden fazla vaka görüldü

Olayların yaşandığı Şili kasabası Colchane, Bolivya'nın Pisiga kasabasıyla sınır bölgesinde bulunuyor. Şili’de bugüne dek 5 bin 116 Koronavirüs vakası tespit edilirken 43 kişi hayatını kaybetti. Koronavirüs salgınında 15 kişinin hayatını kaybettiği Bolivya’da ise 210 Koronavirüs vakası kaydedildi.