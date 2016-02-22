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Deutsche Welle

Bolivya halkı Morales'e 'hayır' dedi

Bolivya halkı, dördüncü kez devlet başkanı seçilebilmek için anayasa referandumu düzenleyen Evo Morales'e 'hayır' dedi.

22 Şubat 2016 11:59


Resmi olmayan sonuçlara göre, Evo Morales'in dördüncü kez devlet başkanı seçilebilmesini olanaklı kılacak olan anayasa değişikliğinin oylandığı referandumda Bolivya halkının yüzde 52,3'ü 'hayır' oyu kullandı. Seçmenlerin yüzde 47,7'si ise anayasa değişikliği lehinde oy kullandı.

Bu oy oranları, Bolivya televizyonu ATB'de yayınlandı. Referandumda yaklaşık 6,5 milyon seçmenin oy kullandığı bildirildi.

Ülkede 2006 yılından bu yana görevde olan Devlet Başkanı Morales'in görev süresi 2020 yılında doluyor. Morales, Bolivya Anayasası'nın 168'inci maddesinde yapılması planlanan değişiklikle, yardımcısı Álvaro García Linera ile birlikte bir kez daha aday olmayı ve dördüncü kez bu göreve seçilebilmeyi umuyordu.

Referandumun gayri resmi ilk sonuçlarının resmiyet kazanması halinde bu uzun süredir görev başında olan Morales'in ilk siyasi yenilgisi olacak. Morales, referandumdan önce sandıktan çıkacak her sonucu kabul edeceğini açıklamıştı.

Bolivya'nın ilk yerli devlet başkanı olan Evo Morales, ülkenin 1825 yılındaki bağımsızlık ilanından bu yana en uzun süre görevde kalan devlet başkanı. Morales, daha önce de anaysa değişikliğine gidilmesini sağlamış ve böylece 2014 yılında üçüncü kez devlet başkanlığına seçilmeyi başarmıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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BolivyaEvo MoralesATBDevlet Başkanı MoralesBolivya AnayasasıGarcía LineraMoralesDeutsche Welle Türkçe dpa/DW/BÖ/HS

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