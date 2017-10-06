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Spor

Bolivya deplasmanı sonrası Brezilyalı futbolculara oksijen desteği

"Bu şartlar altında oynamak insanlık dışı"

06 Ekim 2017 13:49

2018 Dünya Kupası Elemeleri Güney Amerika Grubu'nda Bolivya deplasmanına giden Brezilyalı futbolcular, maçtan sonra oksijen desteği almak zorunda kaldı.

Bolivya'nın La Paz şehrinde, deniz seviyesinin 3 bin 640 metre yukarısında oynanan ve 0-0 biten karşılaşmada yüksek rakım, futbolcuların zor anlar yaşamasına sebep oldu.

Sözcü'de yer alan habere göre maç sonunda Brezilya soyunma odasından paylaşılan fotoğrafta oyuncuların oksijen makinesinden destek aldığı görülürken PSG’nin yıldızı Neymar sosyal medyadan isyan etti. 222 milyon euro’ya PSG’nin kadrosuna kattığı Neymar, “Bu şartlar altında oynamak insanlık dışı” ifadesini kullandı.

Brezilya Milli Takım Teknik Direktörü Tite de maç sonunda yaptığı açıklamada oyuncularının kolay bir sınavdan geçmediğini dile getirdi ve 0-0’lık sonucu saha şartlarına bağladı.

Teknik Direktör Tite, “Burada oynamak çok zordur, stratejik olarak mutluyum dik oynadık ve saldırgandık. Bu harika performansı vurgulamak isterim. Performans için mutluyum ve sonuca üzüldüm” dedi.

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