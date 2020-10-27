Bolivya'da hâkim, Morales hakkındaki yakalama kararını kaldırdı; eski lidere ülkeye geri dönüş yolunu açtı

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Bolivya'da bir mahkeme, geçen sene ordu ve muhalefetin baskısıyla istifaya zorlanan eski Devlet Başkanı Evo Morales hakkındaki yakalama emrini kaldırdı.

Bu, Morales'in gözaltına alınma riskiyle karşı karşıya kalmadan Bolivya'ya dönebileceği anlamına geliyor.

Morales'in ülkeden ayrılmasının ardından geçici hükûmet eski Bolivya liderine kargaşa çıkarma ve terörizm bağlantılı suçlamalar yöneltmişti. Morales'in destekçileri solcu liderin görevi bırakmasının ardından eylemler düzenlemişti.

Morales yaklaşık bir sene Arjantin'de yaşadıktan sonra geçen hafta Venezuela'ya geçmişti. Geçen hafta yapılan devlet başkanlığı seçimlerini Morales'in aday gösterdiği Luis Arce kazanmıştı. Hâkimin kararı Morales'e ülkesine dönmek için kapıyı açmış oldu.